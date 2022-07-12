Іранські безпілотники для РФ - серйозна загроза на фронті в Україні?

Президент Росії Володимир Путін наступного тижня має намір відвідати з візитом Ісламську Республіку Іран, де проведе переговори зі своїм іранським колегою Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомили у Кремлі у вівторок, 12 червня.

Незадовго до цього радник президента США з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що за інформацією Білого дому, Іран планує поставити Росії сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі бойових. Салліван додав, що невідомо, чи Іран вже передав безпілотники Росії, але Білий дім має інформацію про плани Ірану ще цього місяця розпочати навчання російських військових оперативному використанню цих апаратів. На думку радника президента США, таке прохання вказує на дефіцит власних дронів у Росії через бойові дії в Україні. "Росія поглиблює альянс з Іраном, щоби вбивати українців - це те, на що весь світ повинен дивитися як на глибоку загрозу", - прокоментував Салліван у середу, 13 липня.

За оцінками координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джона Кірбі, це свідчить про готовність Ірану підтримати війну Москви проти України. В ефірі CNN Кірбі зазначив, що ці дрони можуть використовуватися як з метою збору розвідданих, так і для завдання ударів, а також пояснив, чому Білий дім вирішив оприлюднити цю інформацію: "Було важливо дати зрозуміти світові, що ми знаємо, що Росії потрібні ці додаткові здатності. Вони розширюють свої ресурси прискореними темпами".

У Тегерані, у свою чергу, заявили, що у сфері технологічного співробітництва з Москвою після російського вторгнення в Україну не відбулося "особливих змін", повідомляє AFP. Речник МЗС Ірану Насер Канані сказав, що позиція Тегерана щодо війни в Україні "досить чітка і неодноразово була викладена офіційно". Раніше в Ірані заявляли, що розуміють позицію РФ щодо розширення НАТО на схід, але виступають за дипломатичне вирішення "кризи".

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що Тегеран не допомагає жодній зі сторін російської війни в Україні і уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації, включаючи постачання військової техніки.

Втім, західні оглядачі традиційно схильні сприймати заяви з Тегерана зі скепсисом.

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Іран багато років веде розробки БПЛА

Серед дронів, які Росія ймовірно сподівається придбати у Ірану, можуть бути і безпілотники-"камікадзе", як-от Mohajer, що самознищуються після завдання удару керованими ракетами, сказала в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung експертка з БПЛА-технологій Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Ульріке Франке (Ulrike Franke). Разом з тим, за її оцінками, Іран не має в арсеналі зайвих Mohajer і не може швидко виготовити нові. Цілком можливо, вважає Франке, що Росія може претендувати на отримання значно старіших моделей Ababil. Крім того, Іран може запропонувати бойові безпілотники Shahed-129 і Saegheh, які є нічим іншим, як краденими копіями американських розробок MQ-1B Predator та RQ-170 Sentinel.

Як зазначає кореспондент німецького телеканалу ARD у Стамбулі Олівер Маєр-Рют (Oliver Mayer-Rüth), в арсеналі іранців є безпілотники з дальністю польотів до 1000 кілометрів, здатні нести боєголовки вагою до 200 кілограмів. Серйозність такої загрози стала наочною у 2019 році, коли підтримувані Іраном повстанці-хусити у Ємені атакували з дронів об'єкти саудівського нафтового концерну Saudi Aramco. Видобуток нафти обвалився, але уряд Ірану заперечував тоді свою причетність.

Рештки іранських безпілотників та ракет, зібрані після атаки на саудівські нафтові об'єкти, Ер-Ріяд, вересень 2019

Оглядачі нагадують, що з 2009 року Іран забезпечує БПЛА-технологіями і своїх союзників у Лівані - шиїтський радикальний рух "Хезболла", який відтоді вже теж "набив руку" у застосуванні цих апаратів. На початку липня ізраїльські військові збили три неозброєні безпілотники "Хезболли", запущені у бік газової платформи "Каріш" у Середземному морі.

Тегеран "позиціонує себе як провідну регіональну силу у галузі БПЛА", йдеться у травневій аналітичній статті Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), а у вашингтонському Інституті Близького Сходу гонку за розробками БПЛА в регіоні називають "революцією безпілотників". У розробці та виробництві БПЛА Іраном було досягнуто "вражаючих можливостей" у зв'язку з тим, що для обходу санкцій на продаж винищувачів оборонна стратегія країни зосереджена саме на ракетах і безпілотниках, цитує газета Financial Times наближеного до влади іранського військового оглядача Мехді Бахтіарі.

Військовий аналітик Семюел Бендетт з аналітичного центру CNA в Арлінгтоні погоджується, що Тегеран досяг успіху у розробці безпілотників-"камікадзе", здатних конкурувати з американськими Switchblade, переданими раніше Києву. Експерт підкреслює, що іранські дрони можуть "вражати цілі за сотні миль", оминаючи американську систему ППО.

За його словами, вони можуть виявитися ефективними при завданні ударів по українських АЕС, нафтопереробних заводах та іншій критичній інфраструктурі. "Протягом останніх 20 або більше років Іран удосконалював свої бойові безпілотники, які брали участь у більшій кількості боїв, ніж у росіян", - цитує аналітика агенція AP. Росія свої моделі Forpost розробляла за технологіями Ізраїлю, уточнив Бендетт. Але оскільки уряд у Єрусалимі після початку війни в Україні намагається дотримуватися нейтралітету, російська сторона втратила цю можливість, уточнив він.

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Іранські безпілотники - серед топ-тем на переговорах Джо Байдена

За даними інформагенцій, іранська атомна програма, а також загроза іранських дронів стануть одними з головних тем під час візиту президента США Джо Байдена на Близький Схід, який розпочався у середу. Президентові США відразу по прибутті до Тель-Авіва продемонстрували можливості комплексної системи ППО, у тому числі й новинку - "Залізний промінь" (Iron Beam) - нову лазерну систему, розроблену саме для протидії іранському БПЛА-потенціалу.

У Wall Street Journal раніше повідомляли про недавню зустріч у Єгипті представників армії США, Ізраїлю, ОАЕ, Бахрейну, Саудівської Аравії та Катару для обговорення загрози іранських БПЛА. В Ізраїлі її сприймають дуже серйозно, пояснив у коментарі AFP колишній офіцер військово-морської розвідки Ізраїлю Еяль Пінко. "В Ірані ще багато років тому зрозуміли, що безпілотники є відносно дешевими примножувачами сили", - каже Пінко.

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"Війна безпілотників" на фронті в Україні

У ході російської війни проти України безпілотники також відіграють критично важливу роль - від збору розвідувальних даних до завдання бойових ударів. Збройні сили України досягли особливого успіху у використанні бойових БПЛА Bayraktar турецького виробництва. США та інші союзники поставили Києву чимало типів менших дронів. "Ми вже надали Україні сотні БПЛА і постійно ведемо розмови про їхні потреби", - сказав Джон Кірбі. Він наголосив, що ситуацію на фронті в Україні не можна спрощувати до рівня "війни безпілотників проти безпілотників" і нагадав, що слід брати до уваги "усі (бойові - Ред.) здатності сукупно".

Після того, як США почали постачати Україні потужні артилерійські системи HIMARS, російські війська зазнали в Україні серйозних втрат серед особового складу, а також у логістиці, що може перешкодити їхньому просуванню та посилити здатність української армії відбити наступи, нагадує AFP.

Оглядачі тим часом активно коментують як військовий, так і політичний вимір можливих планів Ірану передати Росії свої бойові дрони. Газета Mitteldeutsche Zeitung пише, що постачанням безпілотників Москві Іран хоче ще тісніше зблизитися з Москвою. "Це дозволяє збирати розвіддані та завдавати ударів без втрат для власних військ - додаткова перевага для Путіна з огляду на очевидні прогалини у забезпеченні комплектації своєї армії", - пише газета і зазначає, що для Путіна це нагода показати те, що Росія надалі зберігає вплив у регіоні.

У свою чергу авторитетний військовий аналітик ізраїльської газети Yedioth Ahronoth Рон Бен-Ішай вважає, що цим кроком Ісламська республіка практично оголосила війну НАТО - і може за це поплатитися. "Навіть якщо ірансько-російська угода про дрони не буде реалізована, сама готовність до неї означає, що Іран зробив драматичний перехід до табору ворогів НАТО та Європи", - пише оглядач.

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