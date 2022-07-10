 Навіщо Джо Байден вирушив на Близький Схід | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 13.07.2022

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Світ

Навіщо Джо Байден вирушив на Близький Схід

Президент США Байден розпочинає своє перше близькосхідне турне, під час якого відвідає Ізраїль, Палестинську автономію, Саудівську Аравію, а також візьме участь у саміті лідерів країн Перської затоки.

Джо Байден

Президент США Джо Байден

За кілька днів до візиту президента США Джо Байдена до Ізраїлю, який розпочинається у середу, 13 липня, американські та ізраїльські прапори вже майоріли на вулицях Західного Єрусалима. Протягом двох днів Байден проведе переговори з лідерами країни, відвідає меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем у Єрусалимі та церемонію відкриття Маккабіади - єврейських Олімпійських ігор.

Крім того, він має взяти участь в онлайн-саміті лідерів нещодавно сформованої групи I2U2 - Ізраїлю, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів та США. Потім американський президент вирушить на окупований Західний берег річки Йордан, щоб зустрітися з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом, а вдень у п'ятницю, 15 липня, вилетить до Саудівської Аравії. Про цілі турне - DW.

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Головна проблема - ядерна програма Ірану

Лише два тижні тому Нафталі Беннет, який запросив Байдена до Ізраїлю, пішов з посади прем'єр-міністра країни після того, як упав його коаліційний уряд. Нові парламентські вибори призначені на 1 листопада. А поки що президента США, який часто нагадує про свою давню дружбу з Ізраїлем, вітатиме Яір Лапід, прем'єр-міністр нинішнього перехідного уряду.

Яір Лапід

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід

Занепокоєння щодо ядерної програми Ірану останніми роками сприяло дипломатичному зближенню між Ізраїлем та деякими переважно сунітськими монархіями Перської затоки. "США не можуть дозволити собі піти з регіону, - переконана Ксенія Свєтлова, політологиня і колишня депутатка Кнесету. - Ми рухаємося до якогось переламного моменту у відносинах з Іраном, і американським союзникам у регіоні доводиться мати справу з цією загрозою, що зростає. Їм потрібно знати, що у них є сильна Америка, яка впевнена у собі і не дозволить створити тут вакуум, який буде заповнений іншими державами".

Під час візиту Байдена розглянуть як проблеми, так і можливості, а обговорення останніх буде зосереджено насамперед на проблемі Ірану, заявив Лапід 10 липня на засіданні ізраїльського уряду.

Коротка зупинка у Східному Єрусалимі та Віфлеємі

Після перемовин із ізраїльським керівництвом Джо Байден відвідає палестинську лікарню у Східному Єрусалимі, а також зустрінеться з головою Палестинської національної автономії (ПНА) Махмудом Аббасом у Віфлеємі у п'ятницю вранці. Щоб дістатися туди, Джо Байдену - незалежно від того, чи скористається він автокортежем або вертольотом - доведеться залишити територію Єрусалима, огороджену бетонним муром, який звів Ізраїль.

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Як палестинці, так і Вашингтон прагнуть перезавантажити двосторонні відносини, які помітно погіршилися за часів адміністрації Дональда Трампа. Порушивши одне з табу зовнішньої політики США, Трамп переніс американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима та визнав домагання Ізраїлю на все це місто. За часів Трампа адміністрація у Вашингтоні також закрила консульство США в Єрусалимі, яке займалося справами Палестини, та припинило майже усю фінансову допомогу палестинцям. Представники ПНА через це вказують, що питання про відкриття консульства, яке пообіцяла адміністрація Байдена і відкидає Ізраїль, залишається серйозною проблемою.

Мур, що відділяє Східний Єрусалим від Палестинської автономії

Мур, що відділяє Східний Єрусалим від Палестинської автономії

У минулому президент Байден закликав ізраїльську владу припинити будівництво поселень на окупованих територіях та визнати необхідність працювати над рішенням, яке передбачає співіснування у регіоні двох держав - єврейської та палестинської. Однак, незважаючи на те що під час візиту можуть бути зроблені деякі жести з боку США щодо ПНА, якій Вашингтон відновив надання фінансової допомоги, серйозного поштовху до подальшого зближення в цьому питанні, схоже, не передбачається.

Розслідування загибелі журналістки Абу Акле

Переговори з палестинцями будуть, ймовірно, затьмарені невдоволенням тим, як США досі поводилися у питанні розслідування вбивства відомої американо-палестинської журналістки Ширін Абу Акле. Її убили 11 травня в Дженіні на окупованому Західному березі під час репортажу про рейд ізраїльських військових.

В оприлюдненому минулого тижня звіті Держдепартаменту США ішлося, що хоча Абу Акле, ймовірно, і була убита пострілом з боку позицій ізраїльських військових, це сталося "ненавмисно" і через "трагічні обставини". У звіті також наголошується, що куля була надто сильно пошкоджена, щоб зробити однозначний висновок.

Родина Абу Акле опублікувала відкритий лист до Байдена, у якому висловила своє розчарування розслідуванням і закликала президента допомогти знайти відповідального у вбивстві журналістки, а також зустрітися з її родичами під час його візиту до регіону.

Похорон палестинської журналістки Ширін Абу Акле, убитої під час ведення репортажу

Похорон американсько-палестинської журналістки Ширін Абу Акле, убитої під час ведення репортажу

Візит до Саудівської Аравії

Запланована згодом поїздка Джо Байдена до Саудівської Аравії стане знаменним зрушенням у його політиці щодо королівства. Під час президентської кампанії Байден заявляв, що через порушення прав людини до Саудівської Аравії слід ставитись як до країни-вигнанки. Особливо різко він критикував спадкового принца Мухаммеда бен Сальмана, на якого покладалася відповідальність за вбивство у 2018 році колумніста The Washington Post, підданого Саудівської Аравії Джамаля Хашоггі.

Очікується, що зараз президент США пом'якшить свою позицію. Крім того, в Джідді він візьме участь у саміті Ради співробітництва країн Перської затоки, куди, крім Саудівської Аравії, входять Кувейт, Катар, Оман, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія та Ірак. На саміті, крім питань безпеки, йтиметься про вироблення спільних цілей у сфері енергетики, а також про продовольчу безпеку та війну в Україні.

Низка оглядачів сподівається, що нинішній візит призведе до деякого зближення між США та королівством. Перспектива ж нормалізації відносин між ним та Ізраїлем багатьом досі здається передчасною. "Хороша новина полягає в тому, що, на відміну від минулого, Саудівська Аравія - ключова держава на Близькому Сході - більше не провадить ворожу політику щодо Ізраїлю, - пояснює генерал-майор Амос Гілід, виконавчий директор Інституту політики та стратегії у Герцлії. - Загалом ми живемо у найкращий період. Я називаю його "золотою ерою" у наших відносинах з арабськими країнами".

Зустріч принца Мухаммеда бен Сальмана з президентом США Дональдом Трампом, 2017 рік

Зустріч принца Мухаммеда бен Сальмана з президентом США Дональдом Трампом, 2017 рік

Чи виникне "регіональний оборонний альянс"?

Таке сприйняття пов'язане з угодами (так звані "угоди Авраама". - Ред.), які Ізраїль підписав з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко у 2020 році за адміністрації Трампа. Більше того, взаємодія у галузі безпеки ще більше розширилася після того, як Пентагон перевів Ізраїль із Європейського центрального командування США до Центрального командування (CENTCOM) у 2021 році. Цей перехід призвів до співпраці збройних сил Ізраїлю - прямо чи опосередковано - з іншими арабськими країнами, включаючи Саудівську Аравію та інші держави, які ще не визнали Ізраїль.

Напередодні візиту Байдена у численних повідомленнях ізраїльських ЗМІ пропонувалося створити "систему раннього попередження" або "регіональний оборонний альянс", щоб ще сильніше інтегрувати Ізраїль у регіон. "Одна з цілей (візиту Байдена. - Ред.) - зміцнити неоголошений неофіційний альянс проти основних загроз, головна з яких - Іран", - вважає генерал Гілід.

Крім того, в публікаціях ЗМІ йшлося про те, що Саудівська Аравія може погодитися на подальше відкриття свого повітряного простору для ізраїльських комерційних авіарейсів. Це значно скоротило б тривалість польотів із Ізраїлю до Індії та інших країн Азії.

  • Проголошення Держави Ізраїль у 1948 році

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Тріумф надії

    Це сталося. 14 травня 1948 року, останнього дня дії Британського мандату щодо Палестини, уродженець польського Плонська Давид Бен-Гуріон оголосив про заснування Держави Ізраїль. "Ніколи не припинялися молитва та надія про повернення на свою землю та відновлення державної свободи", - проголосив Бен-Гуріон у Тель-Авівському музеї.

  • Прапор Ізраїлю біля будівлі ООН

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    У Новому Світі

    Дипломатичний тріумф: прапор нової держави одразу замайорів перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Для ізраїльтян це був ще один крок на шляху до безпеки та свободи: нарешті вони отримали власну державу, що має міжнародне визнання.

  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Аушвіц.

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Найтемніша доба

    Значення заснування Держави Ізраїль після катастрофи європейського єврейства важко переоцінити: шість мільйонів євреїв загинули від рук нацистів, у тому числі й у таборах смерті, де вбивства відбувалися в індустріальних масштабах. На фото зображені в'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору "Аушвіц".

  • Палестинські біженці

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    "День катастрофи" - палестинський погляд

    Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Із поглядом у майбутнє

    Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


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