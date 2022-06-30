Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск

В Ізраїлі депутати парламенту країни - Кнесету - проголосували за саморозпуск, відкривши тим самим шлях до проведення нових виборів - вже п'ятих за більш ніж три останніх роки. На підтримку законопроєкту про саморозпуск Кнесету у четвер, 30 червня, проголосували 92 депутати. Законодавців, які голосували проти або утрималися, не було.

Нові вибори призначено на 1 листопада. Правляча в Ізраїлі коаліція у складі восьми партій розпалася на початку минулого тижня. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт опівночі передасть свою посаду лідеру ліберальної партії "Єш атід" ("Є майбутнє") - міністру закордонних справ Яїру Лапіду. Беннетт уже повідомив, що не висуватиме своєї кандидатури на нових виборах.

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У червні 2021 року представник правих сил Беннетт та ліберал Лапід домовилися про формування правлячої коаліції, до складу якої вперше в історії увійшли представники всіх політичних партій Ізраїлю, зокрема арабської. Узгоджуючи таку коаліцію, Беннетт і Лапід прагнули насамперед повалити прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який правив Ізраїлем протягом 12 років.

Шанси на повернення Нетаньяху

Тим часом сам Нетаньяху, який нині є лідером опозиції, вже пообіцяв повернутися, попри судовий процес проти нього у справі про корупцію. Згідно із соцопитуваннями, партія Нетаньяху "Лікуд" має шанс отримати найбільше мандатів з-поміж інших політсил. Але залишається незрозумілим, чи зможе Нетаньяху заручитися підтримкою більшості у парламенті для формування нового уряду.