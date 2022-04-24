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Парламентські вибори

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентські вибори".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції триває другий тур президентських виборів

У Франції триває другий тур президентських виборів 24.04.2022

За президентське крісло у другому турі перегонів у Франції змагаються чинний глава державт Еммануель Макрон та лідерка правопопулістів Марін Ле Пен. У Словенії в неділю проходять парламентські вибори.
Опитування: Європейська солідарність випередила б Слугу народу на виборах

Опитування: "Європейська солідарність" випередила б "Слугу народу" на виборах 16.02.2022

Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.
В Коста-Риці обирають президента та парламент

В Коста-Риці обирають президента та парламент 06.02.2022

В одній з найменших країн Центральної Америки проходять президентські і парламентські вибори. На пост президента претендують понад 20 кандидатів.
Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами

Парламентські вибори в Португалії проходять із двома фаворитами 30.01.2022

Шанси на перемогу мають як правляча Соціалістична партія прем'єр-міністра Антоніу Кошти, так і її головний суперник - Соціал-демократична партія.
Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років

Військова влада Малі хоче перенести вибори в країні на п'ять років 02.01.2022

Влада Малі пропонує провести президентські і парламентські вибори, призначені на лютий 2022 року, не раніше, ніж за п'ять років.
Понад половина українців не схвалює дії Зеленського

Понад половина українців не схвалює дії Зеленського 20.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Порошенко і Тимошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б шість політичних партій, якби парламентські вибори провели у середині грудня.
Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Фіалою 17.12.2021

Новий уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою приведено до присяги. До його складу увійшли 18 членів від п'яти партій, у тому числі три жінки.

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні

Зеленський впевнено лідирує: електоральний рейтинг у грудні 10.12.2021

Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, у трійці з ним - Тимошенко і Порошенко, свідчать дані соцопитування. До Ради пройшли б вісім політичних партій, якби парламентські вибори провели на початку грудня.
Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії

Правоцентрист Петр Фіала став новим прем'єр-міністром Чехії 28.11.2021

Лідера правоцентристського альянсу Петра Фіалу приведено до присяги як прем'єр-міністра Чехії. Утім, на чолі уряду поки залишиться мультимільярдер Андрій Бабіш.

Як хлопці із Гарварду перемогли на парламентських виборах у Болгарії

Як "хлопці із Гарварду" перемогли на парламентських виборах у Болгарії 18.11.2021

Два випускники Гарварду, створивши коаліцію "Продовжуємо зміни", перемогли на парламентських виборах у Болгарії - третіх за рік. Тепер перед ними постала складна задача - сформувати новий уряд.
На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи

На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи 14.11.2021

На третіх за рік виборах до парламенту партія експрем'єра Бойка Борисова "ГЕРБ" і нова політсила "Ми продовжуємо зміни" мають однакову підтримку, свідчать екзитполи.

Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку

Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку 13.10.2021

Євросоюз вперше проводив спостереження за виборами в Іраку. Парламентські вибори там пройшли "переважно мирно" та сприятимуть довгостроковій стабільності, вважають у Єврокомісії та Білому домі.

В Іраку проходять дострокові парламентські вибори

В Іраку проходять дострокові парламентські вибори 10.10.2021

Масові протести в Іраку призвели до дострокових виборів до парламенту. Фаворитами на них є два шиїтських об'єднання.

Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах

Жінки зазнали поразки на перших в історії Катару парламентських виборах 03.10.2021

Жодну з 26 кандидаток не обрали на парламентських виборах у Катарі. 30 виборних місць у Меджлісі аш-Шура - консультативному органі з парламентськими функціями - здобули кандидати-чоловіки.
Парламентські вибори в Ісландії: правляча коаліція зберігає більшість

Парламентські вибори в Ісландії: правляча коаліція зберігає більшість 26.09.2021

В Ісландії урядова коаліція за підсумками парламентських виборів зберігає більшість попри втрати партії прем'єр-міністерки Катрін Якобсдоуттір.
В Ісландії обирають новий парламент

В Ісландії обирають новий парламент 25.09.2021

До парламенту Ісландії можуть пройти дев'ять партій, що стане рекордною кількістю. Тому переговори щодо формування коаліції можуть бути складними.
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