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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентські вибори".
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Якби парламентські вибори відбулися зараз, партія "Європейська солідарність" дістала б найбільше голосів. Однак у президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський, свідчать результати соціологічного опитування.