Зеленський дорікнув уряду Ізраїлю за брак санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський дорікнув владі Ізраїлю за, на його погляд, недостатню підтримку України. Про це Зеленський сказав у четвер, 23 червня, звертаючись відеозв'язком до ізраїльських студентів.
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"Ми хотіли б підтримки від вашої влади. Я рідко спілкуюся з журналістами з Ізраїлю. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим шановним людям. Я не знаю, як відповідати на запитання, чим Ізраїль допоміг", - сказав Зеленський, якого цитує сайт пресслужби президента України. "Ми розуміємо, що вам не просто, - визнав він. - Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги".
Критика за відмову від санкцій і призупинку безвізу
Зокрема Зеленський вказав на той факт, що Ізраїль досі не запровадив обмежувальних заходів проти Росії. "Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США, європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму", - зазначив Зеленський.
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Також він згадав і призупинку Ізраїлем дії безвізу з Україною з початку війни Росії проти України. "Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз. Я не хочу давати цьому оцінку", - дорікнув він, водночас згадавши приклади Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли українських біженців.
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"Чому в нас нерозуміння з окремими представниками влади (Ізраїлю. - Ред.) - я не знаю", - зауважив глава української держави.
Вдячний народові за енергійну підтримку
Попри це Зеленський подякував народові Ізраїлю за енергійну підтримку України. "Я вдячний народові Ізраїлю, я вдячний вам за щиру, емоційну підтримку українців. За українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях. Ми все це бачимо і цінуємо", - запевнив він.
Відповідаючи на запитання щодо реакції на обстріли єврейських святинь в Україні, Зеленський зазначив, що є "багато єврейських громад і спільнот, які займалися цим питанням". "Ми отримували підтримку від Єврейського конгресу, від США. Я справді хотів більше підтримки від уряду Ізраїлю", - визнав український президент.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Дорожнеча у Німеччині
У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Черги на заправках у Кенії
Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зростання ціни на хліб у Туреччині
Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Зліт цін на пшеницю в Іраку
Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Протести у Перу
У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Кризова ситуація у Шрі-Ланці
У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення
У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Скільки коштує тепер ця риба?
Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.
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Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі
Війна як шанс для економіки?
Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.
Автор: Клаудія Ден