Зеленський дорікнув уряду Ізраїлю за брак санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський дорікнув владі Ізраїлю за, на його погляд, недостатню підтримку України. Про це Зеленський сказав у четвер, 23 червня, звертаючись відеозв'язком до ізраїльських студентів.

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"Ми хотіли б підтримки від вашої влади. Я рідко спілкуюся з журналістами з Ізраїлю. Мені складно. Я не знаю, що відповідати цим шановним людям. Я не знаю, як відповідати на запитання, чим Ізраїль допоміг", - сказав Зеленський, якого цитує сайт пресслужби президента України. "Ми розуміємо, що вам не просто, - визнав він. - Але ми хотіли б записати щось у колонку таблиці допомоги".

Критика за відмову від санкцій і призупинку безвізу

Зокрема Зеленський вказав на той факт, що Ізраїль досі не запровадив обмежувальних заходів проти Росії. "Санкції. Це не про гроші, не про бізнес, це про цінності та спільну безпеку. Японія підтримала, Австралія, США, європейські країни. На жаль, ми не дочекалися, коли Ізраїль приєднається до санкційного режиму", - зазначив Зеленський.

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Також він згадав і призупинку Ізраїлем дії безвізу з Україною з початку війни Росії проти України. "Влада Ізраїлю призупинила безвізовий режим. Саме зараз. Я не хочу давати цьому оцінку", - дорікнув він, водночас згадавши приклади Польщі, Чехії, Словаччини, Данії, Ірландії та інших країн, які прийняли українських біженців.

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"Чому в нас нерозуміння з окремими представниками влади (Ізраїлю. - Ред.) - я не знаю", - зауважив глава української держави.

Вдячний народові за енергійну підтримку

Попри це Зеленський подякував народові Ізраїлю за енергійну підтримку України. "Я вдячний народові Ізраїлю, я вдячний вам за щиру, емоційну підтримку українців. За українські прапори, які з'явилися на ваших вулицях. Ми все це бачимо і цінуємо", - запевнив він.

Відповідаючи на запитання щодо реакції на обстріли єврейських святинь в Україні, Зеленський зазначив, що є "багато єврейських громад і спільнот, які займалися цим питанням". "Ми отримували підтримку від Єврейського конгресу, від США. Я справді хотів більше підтримки від уряду Ізраїлю", - визнав український президент.