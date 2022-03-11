 З Києва в Тель-Авів: як допомагають біженцям-євреям з України | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.03.2022

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Світ

З Києва в Тель-Авів: як допомагають біженцям-євреям з України

Здається, що заклик Володимира Зеленського до євреїв всього світу не залишився непочутим і в Україну починає надходити допомога єврейським біженцям. До евакуації євреїв з України долучилось багато єврейських організацій.

Біженка з дитям з України, які прибули до Ізраїлю через Румунію

Біженка з дитям з України, які прибули до Ізраїлю через Румунію

У спальні Кеті Геренштейн у Тель-Авіві зібрано шістдесят містких сумок із подарунками. На кожній коротеньке привітання, як-от: "Сподіваємось, що вам сподобаються ці подарунки. З любов'ю, надією та теплом, друзі України з Тель-Авіва". Всі привітання й побажання написано українською мовою. А ще, сумки прикрашають синє та жовте серця. Це - традиційні дитячі подарунки, що дарують дітлахам в Ізраїлі на юдейське свято Пурім.

Зазвичай дітям на це свято дарують трохи солодощів та невеличку іграшку. Однак Кеті Геренштейн зібрала значно більше. Приміром, у кожній сумці для малечі є ще лялька чи іграшкова машинка або плюшева іграшка, а ще наклейки, рюкзак з ланч-боксом і пляшкою води.

Більшість вмісту в сумках - пожертвування, насамперед від знайомих, друзів та родичів, а також від дитячих садочків та груп у соцмережах. Традиційні дитячі подаруночки на свято Пурім зібрано для 60 єврейських дітей-сиріт, які минулого тижня прибули до Ізраїлю з України.

"Мене просто не полишала думка про всіх тих діток, у яких раптово відібрали дитинство. Хтось, можливо, навіть не мав часу прихопити свою улюблену машинку або плюшевого звіра, коли їм довелося тікати", - каже Геренштейн.

Подарунки для прибулих з України дітей-сиріт

Подарунки для прибулих з України дітей-сиріт

"Літаки, що чекатимуть на людей"

Відколи російські війська вдерлися в Україну, 35-річна матір трьох доньок не мала спокою через цей збройний конфлікт та його наслідки. Тож їй спало на думку організувати збір подарунків дітлашні з нагоди Пурім, коли в Ізраїлі традиційно збирають пожертвування для нужденних.

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До російського вторгнення в Україні проживало близько 200 тисяч євреїв. Президент України Володимир Зеленський - єдиний президент-єврей країни за межами Ізраїлю. На початку березня цього року Зеленський закликав "кричати" "всіх євреїв світу". До такого заклику його підштовхнуло те, що від російських ударів потерпає і єврейське населення України, а також історично важливі об'єкти юдаїзму.

Від початку російської агресії в Україні до Ізраїлю прибули вже близько семи тисяч біженців з України. Більшість із них - неєвреї. Останніми днями в Ізраїлі неодноразово проходили акції протесту проти відправлення деяких українців-неєвреїв з-поміж прибулих біженців назад до Європи. Тепер принаймні тим, хто має родичів, які є громадянами Ізраїлю, дозволено залишитися на певний час.

На сьогодні відомо також про кількасот українських біженців-євреїв, які вчинили алію - так на івриті називають репатріацію євреїв до Ізраїлю. Згідно з планами Єврейського агентства, відомого ще як "Сохнут", що відповідає за репатріацію євреїв до Ізраїлю, найближчими тижнями та місяцями з України у рамках алії мають прибути ще близько 10 тисяч євреїв.

"Ми надамо літаки, що чекатимуть на людей, замість того, щоб змушувати людей чекати на літаки", - запевнив нещодавно голова "Сохнут" Яків ха-Гоель на пресконференції.

Єврейське агентство у найкоротші терміни відкрило кілька офісів для репатріації у прикордонних з Україною містах. Процес, що зазвичай триває кілька місяців, тепер значно прискорено.

Біженці-євреї з України в Тель-Авіві

Біженка Дарія Гарн разом зі своїм сином в аеропорту Тель-Авіва

Бомбардують місто дитинства

Нещодавно за сприяння Єврейського агентства до Ізраїлю також прибули кілька членів сім'ї ізраїльтянки Єнні Хавеманн. Сама Хавеманн народилася у місті Дніпрі в Україні, а нині вона живе у передмісті Тель-Авіва. 

Її тітці та дядькові вдалося вибратися з Києва зі своїми дітьми, коли російські війська війська вже були на підступах до міста. Ще одна її тітка приїхала до Ізраїлю із Дніпра зі своїми дітьми. "Бачити, що місто, в якому проминуло твоє дитинство, зараз бомбардують, дуже боляче. Для місцевих жителів це трагедія", - каже вона.

Єврейські біженці, яких вивозять автобусами з Дніпра

Єврейські біженці, яких вивозять автобусами з Дніпра

Вона також згадала багату історію євреїв України. "В Україні так багато єврейської історії. Дуже боляче, що зараз це руйнується. Від цього серце крається. Мої прадід і прабабуся втратили більшість членів своєї родини під час Шоа (єврейська назва Голокосту. - Ред.)", - додає жінка.

Евакуація з Дніпра

Родина Єнні Хавеманн була серед активних членів єврейської громади у Дніпрі. Приміром, її мати допомогла створювати там єврейську школу. Її дядько, Дан Макогон, заснував десять років тому центр "Менора", що складається із семи будівель, серед яких єврейська молодіжна організація, кошерний готель, кошерні ресторани та магазини.

Дан Макогон і досі перебуває у Дніпрі. Разом із командою з 30 співробітників він керує там центром екстреного зв'язку та допомагає в тому, щоб усі члени єврейської громади - а це близько шести тисяч осіб - були евакуйовані з міста.

Дан Макогон поки залишається в Дніпрі

Дан Макогон поки залишається в Дніпрі

Через Whatsapp-месенджер він відправив своїй племінниці аудіоповідомлення для DW. "Щодня, вже о 5-6 годині ранку, ми отримуємо панічні дзвінки від людей з усієї України з проханням про допомогу", - йдеться в ньому.

Допомога з Нью-Йорка

Нині в Україні діє чимало єврейських гуманітарних організацій. Серед них - найбільша у світі єврейська гуманітарна організація JDC, що краще відома як Єврейський об'єднаний розподільчий комітет або просто "Джойнт", чия штаб-квартира розташована в Нью-Йорку.

Ця єврейсько-американська організація існує з 1914 року і свого часу допомогла десяткам тисяч євреїв втекти з Німеччини після приходу до влади нацистів. А після жахіть Голокосту "Джойнт" дбав про біженців, що вижили в концтаборах.

В Україні ще в 1990-х роках комітет допомагав відновлювати єврейські громади та надавати допомогу нужденним серед них. "Ті структури, які ми створили за три десятиліття, допомагають нам тепер", - каже Майкл Геллер із JDC у Нью-Йорку.

"Наші волонтери, як і раніше, перебувають у багатьох містах України - у Києві, в Одесі, у Харкові та багатьох інших. Вони надають воду, їжу та ліки, а також відвідують домівки людей, які потребують догляду й не можуть покинути своїх будинків. У деяких випадках вони навіть ночують у таких людей", - запевняє він.

Пожертвування зі США

Разом з іншими єврейськими організаціями їм поки що вдалося переправити близько трьох тисяч українських євреїв через кордон до Молдови та ще три тисячі до Польщі, Угорщини та Румунії. Впродовж останніх тижнів JDC зібрав 30 мільйонів доларів США пожертвувань для України.

"Давати та допомагати - це частина засад юдаїзму", - говорить Кеті Геренштейн, яка сама виросла в Лондоні та емігрувала до Ізраїлю у 2009 році. "Єврейське віровчення закликає віддавати десять відсотків свого щомісячного доходу на допомогу тим, у кого доходів менше", - пояснює 35-річна мати.

Серед біженців-євреїв з України багато дітей

Серед біженців-євреїв з України багато дітей

Зібрані нею пакети з подарунками передані 60 дітям з України через контактну особу. Кеті Геренштейн сподівається, що ці подарунки допоможуть дітям усміхнутися.

"Я сподіваюся, що після всього, через що вони пройшли, вони зможуть на мить знову стати дітьми. Дітлахами, які сваряться через те, хто який подарунок отримав", - каже вона.

Тим часом український єврей Дан Макогон хоче залишитися в Дніпрі, доки не будуть евакуйовані всі члени громади, які хочуть залишити зону бойових дій. Сам він сподівається за кілька тижнів приєднатися до своєї родини в Ізраїлі.

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    Автор: Євген Тейзе


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