 Шмигаль закликав український бізнес відновити діяльність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2022

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Новини

Шмигаль закликав український бізнес відновити діяльність

Росія 18-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 13 березня.

Ukraine | Krieg | Kiew

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 12 березня читайте тут

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

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На сайті Єврокомісії українською мовою опублікована детальна інформація для людей, які рятуються в ЄС від війни, розв'язаної в Україні Росією.

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Уряд Великобританії виплачуватиме 350 фунтів стерлінгів (418 євро) на місяць місцевим жителям, організаціям та громадам, які нададуть житло біженцям з України щонайменше на пів року. "Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною в найпохмуріший її період, і британське суспільство розуміє необхідність доставити якнайбільше людей у ​​безпечне місце якнайшвидше, - заявив міністр житлового будівництва, регіонального розвитку та місцевого самоврядування Великобританії Майкл Гоув. - Я закликаю людей по всій країні приєднатися до національних зусиль та запропонувати підтримку нашим українським друзям. Разом ми можемо дати безпечне житло тим, хто так відчайдушно його потребує”. У рамках нової схеми прийому біженців під назвою Homes for Ukraine потрапити до Великобританії зможуть усі біженці з України, а не лише ті, хто має в країні родичів, йдеться в повідомленні уряду.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав український бізнес відновити діяльність, де це можливо. "Ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра. Тому розбудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. Закликаю всіх: хто може працювати і хто має роботу - працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту", - йдеться узверненні Шмигаля.

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Зараз в Криму

Зараз в Криму

Зеленський застеріг колаборантів. "Якщо хтось спокусився на пропозиції від окупантів, ви підписуєте собі вирок - піти услід за понад 12 тисячами окупантів, які не змогли вчасно зрозуміти, чому на Україну не варто посягати", - сказав презитдент України у відеозверненні у ніч на неділю. Контекст цієї заяви - намагання російських окупантів запровадити адміністративно-поліцейський режим на Херсонщині та провести там референдум про стоворення "ХНР". Зеленський однак наголосив, що Херсонська обласна рада своїм рішенням підтвердила, що вона проти створення псевдореспубліки. Раніше Зеленський повідомив, що втрати РФ становлять 12 тисяч військових. Незалежного підтвердження цим даним немає. 

 

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Україна 12 березня повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що Росія планує встановити "повний та постійний контроль" над Запорізькою АЕС. Проте гендиректор "Росатому" Олексій Лихачов у телефонній розмові з головою агентства Рафаелем Гроссі відкинув такий намір, йдеться у заяві МАГАТЕ. За даними української влади, на території АЕС постійно присутні близько 400 російських військових.

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Компанія PayPal, що володіє сервісом для здійснення платежів, закликала російських користувачів вивести решту коштів зі своїх рахунків до 18 березня 2022 року. Клієнтів із РФ просять піти на цей крок, "щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування", зазначається у заяві компанії, опублікованій на її сайті.

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Сербія скоротить кількість авіарейсів до Росії, рішення  ухвалять за кілька днів, заявив президент країни Александар Вучіч в ефірі телеканалу TV Pink. За його словами, сербська влада змушена піти на це через тиск Заходу на країну через збільшенням кількості рейсів до Росії з одного до двох на день. "Добре, повернемо на старий рівень, ми матимемо один рейс на день, щоб ніхто нам не міг сказати, що ми щось заробляємо", - сказав Вучіч.

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Протягом всього часу ведення бойових дій на території України ворог зустрів несамовитий опір, повідомляє генштаб збройних сил України. На жодному з напрямків не досягнуто мети операції, а характер дій свідчить про невизначеність військового керівництва РФ у питаннях стратегічних завдань та кінцевої мети так званої "спеціальної воєнної операції", ідеться в оперативній інформації генштабу у Facebook. Наголошується, що окупаційні війська несуть значні втрати, сповільнили темпи наступу, на переважній більшості напрямків зупинені. 

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. "Говорили про агресію з боку РФ і перспективи мирних переговорів", - написав він на своїй сторінці у Twitter. Зеленський попросив Беннета сприяти у звільненні мера Мелітополя та місцевих діячів, які, за даними української влади, були викрадені російськими військовими.

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Евакуація людей з Ірпеня, що на Київщині

Евакуація людей з Ірпеня, що на Київщині

Громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Йдеться про людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території. Такими є положення закону про допомогу громадянам України, підписаного польським президентом Анджеєм Дудою.

Читайте більше: Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у Польщі

Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону.  Буде створено Фонд допомоги. Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі та претендуватимуть на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Також громадянам України гарантується доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. 

Читайте також: Тимчасовий захист ЄС для біженців з України: що варто знати

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Близько 13 тисяч мирних жителів евакуйовані гуманітарними коридорами протягом 12 березня, що майже вдвічі більше, ніж днем ​​раніше, повідомила віцепрем'єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увідеозверненні. За її словами, з 14-ти відкритих коридорів у суботу спрацювали 9, зокрема, у Сумах, Краснопіллі, Конотопі, Лебедині, Великій Писарівці. На 13 березня розглядається можливість відкриття коридорів із Луганщини та Київщини, сказала Верещук. 

Читайте також: Німеччина створює для українських біженців повітряний міст із Молдови

Дивитись відео 03:01

Як рятують дітей-сиріт із охопленої війною України (09.03.2022)

  • Бейрут, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Розпочався третій тиждень війни. Харків, Ірпінь, Буча опинилися на шляху виконання наказу, що його віддав Путін, і зазнали жорстоких бомбардувань та обстрілів. 9 березня у Маріуполі бомба влучила у міський пологовий будинок. Страшні побоювання стають реальністю. Цей знімок зроблено у Бейруті біля посольства РФ у Лівані.

  • Маріуполь, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Повідомлення про бомбардування пологового будинку викликали шок у всьому світі. "Те, що Росія робить у Маріуполі, навіть не геноцид", - заявив DW радник мера міста Петро Андрющенко. "Людство ще не винайшло визначення для звірств, які коїть Росія у Маріуполі. Якщо це не зупинити, це пошириться далі".

  • Маріуполь, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    За інформацією української влади, в результаті повітряної атаки постраждали 17 людей. Даних про загиблих спочатку не було. Вранці 10 березня в Маріуполі повідомили, що внаслідок обстрілу пологового будинку загинули троє людей, зокрема одна дитина.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Евакуація зі зруйнованого пологового будинку у Маріуполі. Місто оточене, відрізане від допомоги, води та світла немає. До початку війни в Маріуполі мешкало близько 430 тисяч людей.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Останній на сьогодні кадр із Маріуполя. За даними ООН на 8 березня, за час воєнних дій в Україні зареєстровано 1424 постраждалих мирних жителів, серед них - 516 загиблих, у тому числі 37 дітей. 908 людей отримали поранення. Реальна ситуація, ймовірно, гірша, оскільки отримання та збирання такої інформації під час бойових дій ускладнене.

  • Київ, 10 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    "Авіабомба на пологовий будинок - це остаточний доказ, доказ того, що відбувається геноцид українців, - заявив президент Зеленський. "Дитяча лікарня, пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така <...>, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що були маленькі бандерівці? <...> Що це було, денацифікація лікарні?"

  • Польща, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Біженці з Запоріжжя на кордоні з Польщею. Мирні жителі залишають свої будинки, прямують у безпечніші регіони України. Багато хто потім - до Європи або через держави ЄС їдуть до родичів в інших країнах світу. Європейські уряди координують зусилля, щоб гідно прийняти та розмістити всіх, хто потребує допомоги.

  • Львів

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Серед біженців - за різними оцінками, вже один мільйон дітей. Ці діти поки що перебувають у Львові. Місто переповнене та готується до оборони - разом з Одесою та іншими українськими містами.

  • Київ, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Російська армія продовжує спроби оточити Київ. У місті готові відбивати агресію силами військових та учасників сил територіальної оборони - "всім світом". Для українців захист батьківщини вже перетворився на Вітчизняну війну. 10 березня мер міста Віталій Кличко повідомив, що зі столиці України виїхав кожен другий житель. У Києві зараз перебувають близько двох мільйонів людей.

  • Угорщина

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Цю світлину літньої жінки з України зробили в центрі прийому біженців в угорському селі Барабас.

  • Аугсбург

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Мати і немовля, яке народилось чотири тижні тому. Біженці з України в центрі реєстрації та тимчасового розміщення у баварському місті Аугсбург. Звідси людей розподіляють далі - по гуртожитках або знаходять їм інше житло.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Трохи солодощів після тяжкого, дуже тяжкого шляху - на вокзалі в Берліні. Багато жителів Німеччини безкоштовно пропонують біженцям кімнати у своїх будинках та квартирах. У німецьких ЗМІ навіть публікують рекомендації, як правильно все зробити – наприклад поінформувати орендодавців.

  • Франкфурт-на-Майні, 9 березня

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У світі тривають масові акції протесту проти війни. Цю багатотисячну демонстрацію організували та провели школярі у німецькому місті Франкфурт-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У небі над Франкфуртом-на-Майні під час цієї акції можна було побачити ось такий напис німецькою мовою: "Frieden" - "Мир", створений спортивними літаками.

  • Лондон

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Спадкоємець британського престолу принц Чарльз вже у перші дні війни відвідав українську церкву та громаду у Лондоні. Нині він зустрівся з біженцями - в англіканському храмі Holy Trinity Brompton, парафіяни якого надають допомогу людям з України. Раніше королева Великобританії Єлизавета II зробила щедру пожертву Комітету з надзвичайних ситуацій на підтримку українців.

  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

    У Берліні люди несуть квіти до посольства України. Є там і така гірлянда, яку зробили діти. У багатьох містах у Німеччині, наприклад, у Кельні, заклики до миру та намальовані учнями українські прапори можна побачити на вікнах шкіл чи просто дитячих кімнат у вікнах житлових будинків.

  • Будапешт

    Війна в Україні - 10.03.2022

    Завершимо сьогодні в Будапешті - у надії та молитві, що завтра нам не доведеться публікувати фото і дивитися на ще один зруйнований будинок, ще лікарню, школу… в охопленій війною країні.

    Автор: Микола Пермяков


Аудіо й відео до теми

Ядерний тероризм Росії: чи загрожує захоплення АЕС в Україні ядерною катастрофою? (11.03.2022)  

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