Дуда підписав закон про допомогу громадянам України у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 12 березня, підписав закон про допомогу громадянам України, які прибули до Польщі через збройну агресією Росії.

Громадяни України, які залишили батьківщину через російську агресію, зможуть на законних підставах перебувати в Польщі протягом 18-ти місяців, ідеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ Польщі. Положення стосується людей, які приїхали до Польщі безпосередньо з України та заявили про свій намір залишитися на польській території.

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Зареєстровані як біженці зможуть отримувати допомогу від влади воєводств та органів місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, надання житла або повного пансіону. Будь-яка юридична особа або фізична особа, яка провадить домашнє господарство і забезпечуватиме житлом та харчуванням громадян України, які рятуються від війни, зможе отримати допомогу протягом максимум 60 днів.

Буде створено Фонд допомоги, кошти з якого спрямовуватимуться, зокрема, на фінансування чи співфінансування завдань, пов'язаних із наданням допомоги українцям.

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Громадяни України, які рятуються від війни, також матимуть право працювати в Польщі. Це дасть змогу мати доступ до соціальної допомоги або субсидій для зниження батьківської плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі або з денним доглядом.

Також українці зможуть претендувати на одноразову грошову допомогу на утримання в розмірі 300 злотих на особу. Це стосується, зокрема, витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Кожен громадянин України, який легально проживає в Польщі, матиме гарантований доступ до державної системи охорони здоров'я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Також будуть ухвалені рішення, які забезпечуватимуть право на освіту та виховання тих, на кого поширюється дія цього закону. Закон набуде чинності у день його офіційного опублікування і матиме зворотню силу з 24 лютого, зазначається у повідомленні МВС Польщі.