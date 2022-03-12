Німеччина створює для українських біженців повітряний міст із Молдови

На тлі вторгнення Росії в Україну та масштабного потоку жителів, що залишають країну, Німеччина разом з міжнародними партнерами працює над створенням повітряного гуманітарного коридору для доставки українських біженців з Молдови. Повітряний міст є "абсолютно доречним", заявила у суботу, 12 березня, в Кишиневі міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) після закінчення переговорів із її молдавським колегою Ніку Попеску.

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Крім того, Бербок повідомила, що гуманітарний коридор для доставки людей з Молдови до Німеччини, головним чином автобусами, зараз створюється через Румунію. На першому етапі до Німеччини буде перевезено 2500 людей, пояснила вона. За словами Анналени Бербок, таке рішення погоджено із міністеркою внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Біженців перевозитимуть і до Америки

Німеччина й надалі підтримуватиме Молдову у розподілі біженців з України спільно з партнерами як у Європейському Союзі, так і поза ним, пообіцяла глава МЗС ФРН. Вона не виключила, що українців, які залишили свою країну, переправлятимуть через Атлантику, зокрема до США та Канади.

Водночас Бербок вказала, що Євросоюз надав Молдові екстрену допомогу у розмірі 5 мільйонів. євро, уряд ФРН - додаткові 3 мільйони євро. Ці кошти доповнять економічну допомогу Молдові у розмірі 37 мільйонів євро цього року.

За даними Ніку Попеску, до Молдови з початку війни в Україні в'їхали близько 300 тисяч жителів цієї країни, з них понад 100 тисяч досі перебувають на молдавській території.