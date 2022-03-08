 ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни

За даними ООН, за 12 днів війни найбільша кількість українців виїхала до Польщі. Оскільки ситуація продовжує розвиватись, організація очікує, що Україну можуть покинути понад чотири мільйони осіб.

Біженці з України в Польщі, фото 8 березня

Біженці з України в Польщі, фото 8 березня

Війна Росії проти України призвела до руйнування громадянської інфраструктури та жертв серед цивільного населення, а також змусила два мільйони 11,31 тисячі людей за 12 днів війни залишити країну в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок, 8 березня.

Читайте також: Тимчасовий захист ЄС для біженців з України: що варто знати

Згідно з інформацією ООН, найбільше біженців з України прибуло до Польщі - загалом один мільйон 204,4 тисячі осіб. Угорщина прийняла 191,35 тисячі біженців з України, Словаччина - 140,75 тисячі, Молдова - 82,76 тисячі, Румунія - 82,06 тисячі, інші європейські країни - 210,24 тисячі осіб.

За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тисячі людей, до Білорусі - 450 людей.

Читайте також: Українські біженці у Румунії: "Хочу, щоби Путін сів до в'язниці"

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйони людей", - зазначає організація.

В ООН уточнюють, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах. Після цього, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн. Окрім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.

Переважна більшість біженців з України - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.

Дивитись відео 03:33

Біженці з України і тимчасовий захист у ЄС: що варто знати

Реклама

Докладно

Руйнування у Чернігові після російського авіаудару

Безпольотна зона над Україною: як це можливо?

DW пояснює, що на практиці означає безпольотна зона та чи є інші варіанти закрити небо над Україною.  

Житомирщина після авіаударів РФ, фото 7 березня 2022 року

Збитки транспортної інфраструктури України - 10 млрд доларів

Олександр Кубраков оцінив збитки транспортної інфраструктури України від війни. На відновлення потрібен рік, вважає він.  