ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
За даними ООН, за 12 днів війни найбільша кількість українців виїхала до Польщі. Оскільки ситуація продовжує розвиватись, організація очікує, що Україну можуть покинути понад чотири мільйони осіб.
Війна Росії проти України призвела до руйнування громадянської інфраструктури та жертв серед цивільного населення, а також змусила два мільйони 11,31 тисячі людей за 12 днів війни залишити країну в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок, 8 березня.
Читайте також: Тимчасовий захист ЄС для біженців з України: що варто знати
Згідно з інформацією ООН, найбільше біженців з України прибуло до Польщі - загалом один мільйон 204,4 тисячі осіб. Угорщина прийняла 191,35 тисячі біженців з України, Словаччина - 140,75 тисячі, Молдова - 82,76 тисячі, Румунія - 82,06 тисячі, інші європейські країни - 210,24 тисячі осіб.
За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тисячі людей, до Білорусі - 450 людей.
Читайте також: Українські біженці у Румунії: "Хочу, щоби Путін сів до в'язниці"
"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйони людей", - зазначає організація.
В ООН уточнюють, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах. Після цього, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн. Окрім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.
Переважна більшість біженців з України - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.