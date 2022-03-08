ООН: Понад два мільйони людей залишили Україну внаслідок війни

Війна Росії проти України призвела до руйнування громадянської інфраструктури та жертв серед цивільного населення, а також змусила два мільйони 11,31 тисячі людей за 12 днів війни залишити країну в пошуках безпеки, захисту та допомоги. Про це повідомили в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у вівторок, 8 березня.

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Згідно з інформацією ООН, найбільше біженців з України прибуло до Польщі - загалом один мільйон 204,4 тисячі осіб. Угорщина прийняла 191,35 тисячі біженців з України, Словаччина - 140,75 тисячі, Молдова - 82,76 тисячі, Румунія - 82,06 тисячі, інші європейські країни - 210,24 тисячі осіб.

За даними УВКПЛ ООН, до Росії з України прибули 99,3 тисячі людей, до Білорусі - 450 людей.

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"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити орієнтовно чотири мільйони людей", - зазначає організація.

В ООН уточнюють, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах. Після цього, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхала до інших країн. Окрім того, УВКПЛ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають з України та повертаються додому.

Переважна більшість біженців з України - жінки та діти, оскільки чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через воєнний стан.