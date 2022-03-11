Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ

Російські війська вранці у п'ятницю, 11 березня, обстріляли Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ. Також ракета влучила у психоневрологічний інтернат на Харківщині.

Згідно з даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), по Дніпру було здійснено три авіаудари. Зафіксовано влучання снаряда поблизу дитячого садка, багатоквартирного житлового будинку, а також до будівлі взуттєвої фабрики, яку одразу охопила пожежа. Одна людина загинула.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи реальна загроза Третьої світової?

У Луцьку було завдано удару по аеродрому. Про це повідомив у своєму акаунті у Facebook мер міста Ігор Поліщук. Він закликав місцевих жителів не публікувати жодних фотографій, адрес та координат. Наразі відомо про чотирьох загиблих, продовжують працювати рятувальні служби.

Росія скинула ракети на Луцький аеродром ще у перший день війни, після чого в місті обстрілів не було.

За даними радника міністерства внутрішніх справ України Антона Геращенка, ще три вибухи пролунали в Івано-Франківську. Удари завдано по аеропорту. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що не спрацювала система оповіщення населення. Про жертв не повідомляють.

Окрім того, російські війська завдали авіаудару по Оскольському психоневрологічному інтернату на Харківщині. За даними ДСНС, усі люди на момент удару перебували в укритті. Мова йде про 30 осіб персоналу та 330 пацієнтів, серед яких - переважно літні люди та інваліди, повідомили у відомстві.