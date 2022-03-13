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Івано-Франківськ - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківськ".
Івано-Франківськ Івано-Франківськ - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківськ". Західноукраїнське місто Івано-Франківськ є обласним центром Івано-Франківської області. Івано-Франківськ нараховує понад 230 тисяч мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, то захворювань на Covid-19 в Україні було б менше. Чи справді проведення виборів сприяє поширенню коронавірусу? DW зробила фактчек.