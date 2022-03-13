Івано-Франківськ - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківськ".

Івано-Франківськ Івано-Франківськ - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківськ". Західноукраїнське місто Івано-Франківськ є обласним центром Івано-Франківської області. Івано-Франківськ нараховує понад 230 тисяч мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.