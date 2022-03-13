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Івано-Франківськ

Івано-Франківськ - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківськ".

Івано-Франківськ Івано-Франківськ - місто в Україні. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Івано-Франківськ". Західноукраїнське місто Івано-Франківськ є обласним центром Івано-Франківської області. Івано-Франківськ нараховує понад 230 тисяч мешканців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кількість жертв обстрілу на Львівщині зросла до 35 осіб

Кількість жертв обстрілу на Львівщині зросла до 35 осіб 13.03.2022

Внаслідок авіаударів РФ по Яворівському полігону на Львівщині є загиблі та поранені.
Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ

Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ 11.03.2022

Російські війська завдали ракетних ударів по міста на Сході й Заході України. Бомбардували також Оскольський психоневрологічний інтернат на Харківщині.
Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні

Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні 11.03.2022

Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня.
Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною

Українська омбудсменка нагадала, що вакцинація є добровільною 04.09.2021

Омбудсменка Людмила Денісова відреагувала на погрози звільнення через відсутність вакцинації з боку мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа.
Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим

Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим 31.08.2021

Мер Івано-Франківська попередив, що співробітників виконавчого комітету міськради, які не вакцинуватимуться від коронавірусу, чекає депреміювання і скорочення.

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (23.03.2021) 23.03.2021

Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

В Україні виявили небезпечні мутації британського варіанта коронавірусу

В Україні виявили небезпечні мутації британського варіанта коронавірусу 22.03.2021

Українські вчені повідомили про виявлення нових мутацій британського варіанта коронавірусу у хворих в Івано-Франківську і Києві.
Додатковий госпіталь для хворих на COVID-19 відкриють в Івано-Франківську

Додатковий госпіталь для хворих на COVID-19 відкриють в Івано-Франківську 10.03.2021

В Івано-Франківську на базі однієї з поліклінік обладнають додатковий госпіталь для хворих на COVID-19, повідомив мер міста.
Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили карантин вихідного дня

Проти уряду: мери Дніпра і Франківська не запровадили "карантин вихідного дня" 14.11.2020

Мери Івано-Франківська та Дніпра не запровадили "карантин вихідного дня". У Франківську вихідні зробили робочими днями для низки підприємств, а у Дніпрі рішення не ухвалили нібито через комісію з ТЕБ НС.
Коронавірус: Укрзалізниця припинила продаж квитків у низці населених пунктів

Коронавірус: "Укрзалізниця" припинила продаж квитків у низці населених пунктів 19.10.2020

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших населених пунктах. На низці станцій посадка пасажирів не здійснюватиметься.

Чи справді місцеві вибори - причина сплеску COVID-19, як каже Зеленський? Фактчек DW (25.09.2020) 25.09.2020

Президент Володимир Зеленський заявив, що якби не місцеві вибори, то захворювань на Covid-19 в Україні було б менше. Чи справді проведення виборів сприяє поширенню коронавірусу? DW зробила фактчек.

В Івано-Франківську вирішили відкрити школи та дитсадки попри червону зону

В Івано-Франківську вирішили відкрити школи та дитсадки попри "червону зону" 15.09.2020

Попри включення Івано-Франківська до "червоної" карантинної зони, міськрада вирішила відкрити в місті дитсадки та школи.
Як і чому червоні міста в Україні бунтують проти карантину

Як і чому "червоні" міста в Україні бунтують проти карантину 11.09.2020

Деякі міста, які потрапили в "червону зону", не збираються виконувати всіх карантинних обмежень. Свою правоту вони вирішили доводити в суді. А тим часом поліція почала штрафувати директорів шкіл та садків.
Коментар: Карантин в Україні - безпека чи гра в популізм?

Коментар: Карантин в Україні - безпека чи гра в популізм? 10.09.2020

Запроваджуючи карантин, представники української влади у той же час продовжують їздити країною, проводити безмаскові наради та сидіти без масок у кафе. Це утверджує подвійні стандарти, вважає Лариса Денисенко.
Влада Івано-Франківська і Тернополя оскаржує віднесення міст до червоної зони

Влада Івано-Франківська і Тернополя оскаржує віднесення міст до "червоної зони" 05.09.2020

Влада Івано-Франківська та Тернополя оскаржує рішення уряду України щодо віднесення міст до "червоної зони". Мери міст заявили, що не збираються вводити обмеження.
У школах у червоній зоні навчання 1 вересня не розпочнеться - Степанов

У школах у "червоній" зоні навчання 1 вересня не розпочнеться - Степанов 31.08.2020

Навчання у школах на територіях, які перебувають у "червоній" карантинній зоні, з 1 вересня не розпочнеться, заявив глава МОЗ України Максим Степанов.
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