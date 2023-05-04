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СуспільствоУкраїна

Як в Івано-Франківську борються з російською мовою

Анна Пшемиська
5 грудня 2024 р.

В Івано-Франківську "мовні волонтери" добровільно і безкоштовно стежать за дотриманням мовного законодавства у місті й популяризують українську мову. DW поспостерігала за "мовною ревізією" і реакціями на неї в місті.

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В Івано-Франківську за ініціативи міського голови Руслана Марцинківа з'явилися так звані "мовні волонтери". За спостереженнями Марцинківа, на вулицях міста стало більше російської. Спершу мовних активістів у Франківську називали мовними інспекторами або патрульними. Нині вони називають себе волонтерами, адже працюють безкоштовно і за покликом серця. Мовні волонтери не мають права затримувати людей чи виписувати їм штрафи за недотриманням мовного законодавства. Можуть лише спілкуватися, переконувати й пропонувати відвідати курси української мови від міської ради. Дивіться, як це відбувається!

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