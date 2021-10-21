Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВПО".
Внутрішньо переміщені особи - особи, які були вимушені полишити свої домівки внаслідок, наприклад, бойових дій чи природних катастроф, але не виїхали закордон, а залишаються на території своєї країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На місцевих виборах в Україні можуть бути маніпуляції з голосами тих, хто змінив свою виборчу адресу, застерігають спостерігачі. Зловживання уможливлює спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО.