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Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВПО".

Внутрішньо переміщені особи - особи, які були вимушені полишити свої домівки внаслідок, наприклад, бойових дій чи природних катастроф, але не виїхали закордон, а залишаються на території своєї країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація

ЄСПЛ: Заборона переселенцям голосувати на місцевих виборах - дискримінація 21.10.2021

Україну зобов'язали виплатити чотирьом переселенкам з Криму і Донбасу по 4,5 тисячі євро за порушення виборчих прав під час місцевих виборів 2015 року. Заборону їм голосувати ЄСПЛ назвав дискримінацією. 
В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів

В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів 06.04.2021

Зі 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів і громадян без зареєстрованого місця проживання лише 101,5 тисячі скористалися правом голосу під час місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Житло для переселенців: понад шість років у пошуках рішень

Житло для переселенців: понад шість років у пошуках рішень 25.11.2020

Минуло шість з половиною років від початку конфлікту на Донбасі й анексії Криму, але більшість внутрішньо переміщених осіб досі не мають житла. Попри намагання влади вирішити проблему, вона лишається масштабною.

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати

Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати 23.10.2020

На місцевих виборах в Україні можуть бути маніпуляції з голосами тих, хто змінив свою виборчу адресу, застерігають спостерігачі. Зловживання уможливлює спрощена система перереєстрації виборчої адреси для ВПО.
В Україні знову переписали Виборчий кодекс

В Україні знову переписали Виборчий кодекс 19.12.2019

Після ветування президентом Виборчого кодексу Верховній Рада прийняла новий законопроєкт. Ключову позицію про "відкриті списки" зберегли, проте з'явилася низка несподіваних новацій.
Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО

Верховна Рада планує посилити соціальний захист мешканців ОРДЛО 04.12.2019

Законопроєкт з врегулювання виплат пенсій мешканцям Криму й ОРДЛО його автори вважають кроком до реінтеграції цих територій. Водночас вони визнають: виплати готівкою за місцем проживання на цих територіях ще неможлива.
ВПО і вибори до Верховної Ради: як проголосувати переселенцям

ВПО і вибори до Верховної Ради: як проголосувати переселенцям 17.06.2019

Попри спрощену процедуру зміни місця голосування та інформаційні кампанії, лише 6 відсотків переселенців з Донбасу та Криму взяли участь у президентських виборах. А чого варто чекати на виборах до Верховної Ради?
Представник ОБСЄ: Умови зміни місця голосування в Україні містять зайві перешкоди

Представник ОБСЄ: Умови зміни місця голосування в Україні містять зайві перешкоди 04.04.2019

Представник Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Ример в інтерв'ю DW розповів про проблеми, пов'язані з голосуванням ВПО та осіб, що проживають не за місцем реєстрації в Україні.

В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО

В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО 15.11.2018

Моніторингова місія ООН закликає Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі. Нині без додаткової верифікації та довідки ВПО пенсіонери не можуть отримати виплати.

Що думають переселенці з Донбасу про Єдиний реєстр (08.12.2016) 08.12.2016

8 грудня в уряді мали презентувати єдиний реєстр переселенців, або "внутрішньо переміщених осіб" (ВПО). Чи стане він повноцінним інструментом допомоги переселенцям з Криму й Донбасу?