Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

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Внутрішньо переміщені особи - особи, які були вимушені полишити свої домівки внаслідок, наприклад, бойових дій чи природних катастроф, але не виїхали закордон, а залишаються на території своєї країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.