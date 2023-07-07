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"Я з Орбіти": як живе місто-привид біля недобудованої АЕС

Марина Барба
26 листопада 2024 р.

Місто Орбіта мало стати домівкою для 20 тисяч робітників Чигиринської АЕС, яку так і не побудували. Тим не менше люди там досі живуть. Хто й чому обирає життя в Орбіті - репортаж DW.

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Орбіта. Колись перспективне місто, а нині - примара без офіційного статусу й позначки на карті. У 70-х роках радянська влада вирішила побудувати тут Чигиринську атомну електростанцію. 


Паралельно з АЕС для енергетиків зводили це місто. Побудували кілька дев'яти- й п'ятиповерхівок, відкрили універмаг і будинок культури. Спершу у цих гуртожитках жили будівельники й атомники - близько 5 тисяч людей. Згодом Орбіту мали розбудувати на 20 тисяч мешканців. Однак у 80-х роках спорудження АЕС заморозили, а після Чорнобильської трагедії взагалі зупинили. 

Та попри всі побутові виклики в Орбіту почали прибувати нові мешканці: після 2014 року - переселенці з Донецької та Луганської областей, а після початку повномасштабного вторгнення РФ - переселенці зі сходу та півдня України. Їх ваблять насамперед помірні ціни на житло. 

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