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КонфліктиУкраїна

Містечка для ветеранів: модель для майбутнього чи гетто?

Вікторія Покатілова
1 жовтня 2024 р.

В Україні почали зʼявлятися проєкти так званих інклюзивних містечок для поранених ветеранів і ВПО з інвалідністю. Але деякі громадські активісти проти таких ініціатив. Що з ними не так? DW розбиралася з експертами.

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Фахівці, які працюють над реабілітацією поранених ветеранів та цивільних в умовах війни, у розмові з DW розповідають: за останні два роки в країні стало на 300 тисяч більше людей з інвалідністю, а загалом їх вже понад 3 мільйони. Безбар’єрність, як ніколи раніше, на часі.

Державні будівельні норми ще з 2019-го року передбачають, що усі нові та реконструйовані об’єкти у регіонах мають від початку бути інклюзивними. У 2021-му році уряд схвалив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року. За задумом, кожне місто чи громада контролює та покращує ситуацію на місцях. За даними моніторингу міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, лише 22 відсотки просторів в Україні наразі є повністю безбар’єрними. 32 відсотки - частково доступні. Найгірші показники - у Чернівецькій, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях. Столиця у "жовтій" зоні - із середнім рівнем безбар’єрності. 

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