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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ветерани".
Ветеранами називають, як правило, називають колишніх військових, котрі брали участь у бойових діях. В Україні в 2018 році було створено міністерство у справах ветеранів, яке опікується тими, хто брав участь у бойових діях на Сході України. 2019 року це міністерство перейменували на міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
У той час, коли депутати від "Слуги народу" пропонують карати за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму", багато трансгендерів в Україні і без того приховують свою ідентичність - через страх цькування та нападів. Ось історія одного з них.