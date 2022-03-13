На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ветерани".

Ветеранами називають, як правило, називають колишніх військових, котрі брали участь у бойових діях. В Україні в 2018 році було створено міністерство у справах ветеранів, яке опікується тими, хто брав участь у бойових діях на Сході України. 2019 року це міністерство перейменували на міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.