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Ветерани

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ветерани".

Ветеранами називають, як правило, називають колишніх військових, котрі брали участь у бойових діях. В Україні в 2018 році було створено міністерство у справах ветеранів, яке опікується тими, хто брав участь у бойових діях на Сході України. 2019 року це міністерство перейменували на міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вакарчук заспівав пісню про Львів на вокзалі міста (13.03.2022) 13.03.2022

"Ще до повноліття тут всі ветерани": Святослав Вакарчук заспівав на львівському вокзалі. Це побачив і зняв кореспондент DW.

Українські ветерани-"афганці" готові воювати за Україну (16.02.2022) 16.02.2022

Українські ветерани радянської війни в Афганістані готові знову взяти зброю до рук, щоб захистити Україну. Кажуть: тоді вони не знали, за що воювали, а тепер - боронитимуть свої сім'ї.
Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео)

Українські ветеранки про роль жінок на війні (відео) 14.10.2021

За роки війни на Донбасі бойовий досвід здобули понад 13 тисяч українських жінок. З нагоди Дня захисників і захисниць України DW запитала у двох ветеранок, наскільки дружньою до жінок є українська армія.
Зеленський помилував 31 засудженого військовослужбовця

Зеленський помилував 31 засудженого військовослужбовця 08.10.2021

Окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський підписав указ про соцзахист ветеранів та сімей загиблих на Донбасі

Зеленський підписав указ про соцзахист ветеранів та сімей загиблих на Донбасі 11.09.2021

Володимир Зеленський підписав указ щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали Україну. Йдеться про поліпшення їхніх житлових умов.

Ветерани Бундесверу розлючені через падіння Афганістану

Ветерани Бундесверу розлючені через падіння Афганістану 16.08.2021

Німецькі військові були присутні в Афганістані майже 20 років. 10 із них вони базувалися в провінції Кундуз, там у боях загинуло найбільше бійців Бундесверу. Падіння Афганістану розлючує ветеранів.
ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео) 25.06.2021

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.

Переселенець з Луганська, солдат, відкритий гей: історія Влада Мірошниченка (25.06.2021) 25.06.2021

Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав 23.06.2021

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? Чому ЛГБТ-люди з бойовим досвідом не дають силової відсічі гомофобам, які атакують правозахисні заходи? І навіщо їм "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.
Суди над Навальним: апеляцію у справі Ів Роше відхилено

Суди над Навальним: апеляцію у справі "Ів Роше" відхилено 20.02.2021

Суди в Росії розглядають у суботу одразу декілька справ щодо Олексія Навального. Апеляцію у одній з них вже відхилено.
Трамп вимагає звільнення журналістки Fox-News

Трамп вимагає звільнення журналістки Fox-News 06.09.2020

Президент США розкритикував матеріал The Atlantic, згідно з яким він називав американських військових "невдахами" і "недоумками". Під вогонь також потрапила журналістка Fox-News, яка підтвердила версію колег.
У Києві проходить багатотисячний Марш захисників України

У Києві проходить багатотисячний Марш захисників України 24.08.2020

Ветерани війни на Донбасі сформували 48 колон, попереду маршу йдуть матері та члени сімей загиблих військовослужбовців.
Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео)

Трансгендерка з АТО: камінг-аут в українській армії? (відео) 02.08.2020

Вікторія захищала Україну, воюючи на Донбасі. Як хлопець. Саме у лавах Збройних сил України прийшло остаточне розуміння щодо необхідності зміни статі. Як це було - прямою мовою в ексклюзивному матеріалі DW.

Трансгендерка-ветеранка: "Я захищала Україну, а тепер боюся про себе заявити" (31.07.2020) 31.07.2020

У той час, коли депутати від "Слуги народу" пропонують карати за "пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму", багато трансгендерів в Україні і без того приховують свою ідентичність - через страх цькування та нападів. Ось історія одного з них.

Коронокриза і ветерани війни на Донбасі: проблеми лише посилюються

"Коронокриза" і ветерани війни на Донбасі: проблеми лише посилюються 20.06.2020

Криза коронавірусу в Україні посилила низку проблем, з якими стикаються військовослужбовці після повернення з війни на Донбасі. Найбільші з них - брак психологічної адаптації та економічне виживання.
У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності

У Києві зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності 12.03.2020

Радника секретаря РНБО Сергія Сівоха штовхнули під час презентації Національної платформи примирення і єдності, 15 осіб затримано. У "Національному корпусі" заявили, що це зробили ветерани "Азова".
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