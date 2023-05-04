Як акторка фільмів 18+ допомагає ветеранам ЗСУ

Вікторія Покатілова

26.02.2024 26 лютого 2024 р.

Юлія Сенюк - українська акторка фільмів 18+ з псевдонімом Джозефіна Джексон. Дівчина вирішила використати свою популярність в Україні та за кордоном для допомоги ветеранам ЗСУ. Як Юлія бере участь у реабілітації воїнів - акторка показала DW.