Як акторка фільмів 18+ допомагає ветеранам ЗСУ

СуспільствоУкраїнаЯк акторка фільмів 18+ допомагає ветеранам ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаВікторія Покатілова26.02.202426 лютого 2024 р.Юлія Сенюк - українська акторка фільмів 18+ з псевдонімом Джозефіна Джексон. Дівчина вирішила використати свою популярність в Україні та за кордоном для допомоги ветеранам ЗСУ. Як Юлія бере участь у реабілітації воїнів - акторка показала DW. https://p.dw.com/p/4cn0EРеклама