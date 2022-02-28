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Евакуація з Покровська: яке житло дає держава?

Анна Пшемиська
19 вересня 2024 р.

З Покровська, до якого наближається лінія фронту, за півтора місяці виїхали понад 20 тисяч людей - це третина довоєнного населення. DW проїхала евакуаційним потягом, яким жителі міста прямують у більш безпечні регіони, і побачила, де вони знаходять прихисток.

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Цей автобус прибув з Покровська. Звідти вже не курсують потяги. Тож людей, які хочуть виїхати, підвозять до більш безпечних залізничних станцій. Далі - потяг на Захід. У ньому два безкоштовні евакуаційні вагони. Літніх людей та людей з інвалідністю поселяють у гуртожитках чи геріатричних установах у Львові. В обласному центрі з розселенням нині непросто - місць обмаль. Найчастіше прихистки знаходять в області.  

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