Голова Денецької ОВА Філашкін про Покровськ, бої й евакуацію

Останніми тижнями лінія фронту впритул наблизилась до міста Покровськ на заході Донецької області. В сусідньому Мирнограді обстріли не затихають і на годину, а в селищах трохи на схід вже йдуть вуличні бої. І хоч за словами головнокомандуючого Збройних сил України, за минулі шість днів російська амрія не просунулась ані на метр, район стрімко залишають жителі - по пів тисячі за день тільки залізницею.

У вівторок, 3 вересня, на очах у кореспондентів DW згортав свою роботу покровський вокзал - слідом за містянами на захід вирушали меблі та залізничні каси. Керівництво ж станції обіцяло "працювати до останнього". 5 вересня Донецька обласна адміністрація оголосила про припинення роботи залізничників у Покровську, втім за кілька годин "Укрзалізниця" запевнила, що евакуаційні потяги курсуватимуть і надалі.

Розтлумачити ситуацію DW попросила голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Так само як і кореспонденти DW він приїхав до Краматорська з Покровська буквально перед інтерв'ю під вечір 5 вересня.

DW: Вадиме Сергійовичу, поясніть, будь ласка, що сталося з евакуацією залізницею, чому її спочатку скасували, потім поновили, як все ж таки вона буде відбуватися, і як довго?

Вадим Філашкін: По-перше, щоб відповісти на ваше питання, розпочну з бойової обстановки в області. Обстановка дуже складна. Ворог кожного дня обстрілює всю Донеччину від двох до п'яти тисяч разів з усіх наявних видів озброєння. Це і керовані авіабомби КАБ-250, КАБ-500 і тисячні, півторатисячні, балістичні ракети, ствольна артилерія. В наближених до лінії фронту населених пунктах ворог обстрілює FPV-дронами. Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони по всіх напрямках, в тому числі і у місті Покровськ, наші сили оборони роблять все можливе і неможливе, щоб стримувати окупанта.

В зв'язку з такою складною обстановкою було прийнято рішення про посилення евакуації в примусовий спосіб дітей з родинами чи з опікунами, щоб вони виїжджали з Покровської громади. Так само було прийнято рішення про посилення комендантської години в Покровській громаді з 15 до 11 годин. В цьому напрямку роботи в евакуації нам допомагають підрозділи поліції, які безпосередньо вивозять людей на бронетранспортних засобах з лінії фронту, підрозділи ДСНС. У найближчих містах вони передають їх нашим волонтерам, нашим благодійним організаціям, які перевозять людей за межі області.

Що стосується станції Покровськ, було прийнято рішення більше не евакуювати з цієї станції, тому що це небезпечно для людей. У нас дуже багато прикладів по області, коли ворог цинічно обстрілює ці місця скупчення людей. Ми людей евакуюємо для того, щоб зберегти, а не для того, щоб наражати їх на небезпеку.

До 11 вересня люди викупили всі квітки. Зараз в цьому напрямку робота ведеться, щоб зв'язатися з тими людьми і скоротити час. Не до 11 вересня, щоб виїжджали, а найближчими днями, щоб припинити все залізничне сполучення щодо відправки населення.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін Фото: Jevhen Shilko

Оці вагони евакуаційні безкоштовні залишаться?

Вони будуть, вони зараз є. І поки цей маршрут не скасувався. Скасувалася станція, яка приймає, ми її перемістимо просто в інше місце.

Тобто евакуація буде не зі станції Покровськ?

Так, буде в іншому місці завантаження.

Я так розумію, ви не хочете анонсувати де саме?

Саме місце - ні. При всій моїй повазі, ми за людей дуже сильно переживаємо.

Ще два дні тому ми бачили, як станція сама потроху евакуюється, як працівники залізниці вантажать меблі, комп'ютери, каси вже не працюють. Які ще інші великі стратегічні підприємства Покровської громади, навколишніх громад отак централізовано евакуюються?

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Вугільна сфера евакуюється повністю. На жаль, зараз "Торецьквугілля" шахти у нас нема, "Селідіввугілля" теж нема, "Мирноградвугілля" теж нема. І всі шахти, які наближені до лінії фронту, вони теж виїжджають.

З учорашнього дня не працюють у нас банківські та фінансові установі міста Покровськ. Працюють тільки банкомати для того, щоб можна було забезпечувати грошима наших людей, які поки що залишаються в місті. Люди виїжджають дуже сильно, і я їм за це дякую. Тільки за місяць більше 20 тисяч людей виїхало.

Поштові відділення: "Укрпошта" та комерційні лишаються?

"Укрпошта" працює і буде працювати до останнього. Всі органи влади знаходяться в місті Покровськ: поліція, ДСНС, всі комунальні служби працюють. Видають необхідні будівельні матеріали разом з нашими міжнародними партнерами тим людям чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів, тим, хто залишається і хоче привести своє домогосподарство в більш-менш належний стан.

З прикладів Авдіївки та Бахмута, що значить "до останнього"? Багато місцевих, з ким ми спілкувалися, думають про себе: ну, ось це ще не останнє. Ми зібрались, але "до останнього" будемо. Коли це "до останнього"?

Я вам хочу навести приклад: в Бахмуті залишилось більше 600 людей. В місті Авдіївка - більше 500 людей. Зараз в місті Торецьк більше півтори тисячі людей залишилось і люди не виїжджають. Ми пропонуємо всі умови, щоб люди виїхали з того пекла і берегли себе і своїх дітей…

І вся країна стежила за ними, поки там лишалась державна влада Хоча б не постійно, а щоденними візитами…

Сто відсотків, так і є. "Укрпошта" приїжджала постійно. Вона виплачувала всі компенсації, всі виплати, що потрібно робити. Органи влади приїздили разом з поліцією, ДСНС, привозили гуманітарну допомогу. До останнього, наприклад, в місто Бахмут, місто Авдіївка заїжджали деякі гуманітарні організації, завозили харчі, медикаменти, питну воду людям.

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Потім зв'язок з цими людьми зник. Чого очікувати Покровську?

Ми будемо сподіватися, ми зараз зробимо все можливе і неможливе, щоб ворог не підійшов до міста Покровськ. І зараз вся держава і вся область, і військові наші працюють на збереження нашого міста Покровськ.

Ви почали говорити про шахти. Ми зустрічали шахтарів, які, проводжаючи свої родини, кажуть, що змушені лишатися через те, що в них тут робота. Як буде відбуватися процес консервації та евакуації шахт? Там же мають залишитися якісь люди, щоб підтримувати підземну безпеку.

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Як я вже вам показав на початку нашої розмови, такі шахти, як "Торецьквугілля", "Селідіввугілля", "Мирноградвугілля" не працюють. Місяць тому ми мали розмову з представниками вугільної галузі - щоб вони евакуювались, вивозили обладнання. Так, це довготривалий процес і дуже коштовний процес. І до цього напрямку долучились органи центральної влади для того, щоб зберегти те обладнання і не залишити його, як це сталося з "Торецьквугіллям".

Місяць тому тільки в вугільній галузі працювало більше 18 тисяч людей. І правильно ви сказали: шахтарі наші в першу чергу евакуювали своїх дітей, свої родини, і повертаються. Краснолиманська шахта працює, і "Добропіллявугілля" теж працює. Ті шахти, де можна допрацювати і добувати вугілля, вони допрацюють.

Що для них буде "до останнього"?

"До останнього"... У всіх своє розуміння. Дякую тим людям, які виїхали. Як я вже говорив, більше 20 тисяч людей виїхали з міста Покровськ. Місяць тому там було 46 тисяч, зараз залишилось 26 тисяч...

Тобто це психологічне визначення?

Психологічне більше, так.

Як ситуація з обороною Покровська, Мирнограда, навколишніх населених пунктів змінила навантаження на соціальну інфраструктуру області, загалом регіону? Чи вистачає медиків, рятувальників, поліції?

Годину тому я приїхав з покровського напрямку, перевіряв сам особисто, як будуються фортифікаційні споруди. І разом з командуючим ми поміняли повністю напрямок оборонних рубіжів. У цій роботі нам допомагають зараз більше 11 областей. Плюс у будівництві задіяні військові, допомагає нам бізнес, шахтарі. Всі комунальні служби працюють у цьому напрямку. Ніхто Покровськ не здасть і Покровську громаду - ми боремось за кожен клаптик нашої землі.

Тобто процес будівництва укріплень триває?

Сто відсотків. Ми як працювали, так і будемо працювати далі. Багато людей говорить, що немає органів влади, всі виїхали з міста Покровськ. Це неправда - всі на місцях, і поліція на місті. Сьогодні проїхав особисто, подивився. Поліція працює з гучномовцями: попереджають людей, щоб вони виїжджали з міста. Тому що небезпека. Вночі окупант обстріляв нам Покровськ дуже сильно - намагається зруйнувати всі під'їзди і мости до міста.

Судячи з ваших слів, бої за місто, якщо росіянам вдасться просунутися, будуть тривалі і розтягнуться, як і у випадку з Бахмутом, на довгі-довгі місяці. Як це вплине на логістику регіону?

Зараз ми робимо об'їзні шляхи. Я не буду говорити, які це дороги, але ми робимо. Альтернатива є, ворог нас зненацька не застане.

Увагу від Донецької області останній місяць відволікала наступальна операція на Курщині. Але на думку військових, з якими ми спілкувалися, на ситуацію на фронті вона суттєво не вплинула - не відтягнула наступ від Донецької області. Чи можливо оперативно виправити цю ситуацію українськими резервами?

Ворог з нашого напрямку не забрав жодної людини. Навпаки, він накопичує ще людей і намагається захопити дедалі більше територій. Як я вже казав, і сили оборони, і всі люди нашої Донеччини роблять все можливе і неможливе, щоб його стримати.

Ви доповідали про це головнокомандувачу чи адміністрації президента?

Військовий напрямок коментує головнокомандувач.