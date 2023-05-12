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Покровськ

Покровськ - місто в Україні, Донецька область.

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Новини

6 вересня 2024 р.

Розстріл українських полонених: Київ закликає світ до дій

5 вересня 2024 р.

Сирський: РФ тиждень не просувається на Покровському напрямі

3 вересня 2024 р.

В "УЗ" заявили про прицільний обстріл залізниці військами РФ

2 вересня 2024 р.

ЗМІ: У серпні РФ захопила 477 кв.км території України

30 серпня 2024 р.

Сирський: за добу ЗСУ взяли під контроль 5 кв. км на Курщині

29 серпня 2024 р.

Сирський про Покровський напрямок: РФ кидає у бій все, що є

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Докладно

Покровськ, 3 вересня

Голова Денецької ОВА Філашкін про Покровськ, бої й евакуацію

Голова Денецької ОВА Філашкін про Покровськ, бої й евакуацію

Про ситуацію в Покровську, евакуацію цивільних та оборону - інтерв'ю DW з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним.
Конфлікти6 вересня 2024 р.
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"Це ви ждуни!" Як відбувається евакуація з Покровська

"Це ви ждуни!" Як відбувається евакуація з Покровська

Через наближення лінії фронту з колись 60-тисячного Покровська щодня евакуюються сотні людей. Репортаж DW.
Конфлікти5 вересня 2024 р.07:54 хв.
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Оборона Покровська: голова Донецької ОВА в інтерв'ю DW

Оборона Покровська: голова Донецької ОВА в інтерв'ю DW

Про російський наступ на Покровськ, готовність оборонних споруд на Донеччині, евакуацію підприємств i мирних мешканців.
Конфлікти6 вересня 2024 р.13:53 хв.
Залізничний вокзал у Покровську, 3 вересня 2024

"Продовжити відчуття дому". Евакуація з Покровська і околиць

"Продовжити відчуття дому". Евакуація з Покровська і околиць

Місцеві продовжують евакуюватись із Покровська, Мирнограда та передмість. Як люди прощаються із домом - у репортажі DW.
Конфлікти5 вересня 2024 р.
Ukraine | Krieg | Frontzone bei Pokrowsk

Битва за Покровськ: чому ЗСУ потрібно втримати це місто

Битва за Покровськ: чому ЗСУ потрібно втримати це місто

Чи вдасться ЗСУ втримати Покровськ, важливий логістичний вузол на Донеччині? І чим загрожує втрата цього міста?
Конфлікти30 серпня 2024 р.11:35 хв.
Артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади імені М. Безручка за роботою з РСЗВ RM-70 на Покровському напрямку, 7 серпня 2024

Наступ на Курщині не врятує Покровськ?

Наступ на Курщині не врятує Покровськ?

DW - з оцінками військових оглядачів щодо наступу армії РФ на Покровському напрямку.
Конфлікти30 серпня 2024 р.
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Convoy of military vehicles in Kursk Region

Експерти про наступ на Курщині і просування РФ на Донеччині

Для чого ЗСУ курська операція? Якої відповіді чекати від Путіна? І чи дозволять ЗСУ бити західними ракетами вглиб РФ?
Конфлікти21 серпня 2024 р.09:07 хв.
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Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?

До 2014 року на Донеччині працювали близько 145 шахт. Нині функціонує лише 21. DW спустилась під землю до гірників.
Економіка1 червня 2023 р.06:52 хв.
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"Прожила тут 83 роки, а тепер мушу виїжджати..."

Літні люди прощаються з домівками на Донбасі. Волонтери допомагають їм евакуюватися на тлі ймовірного контрнаступу ЗСУ.
Суспільство12 травня 2023 р.03:19 хв.
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