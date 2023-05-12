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Покровськ
Покровськ - місто в Україні, Донецька область.
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Новини
06.09.2024
6 вересня 2024 р.
Розстріл українських полонених: Київ закликає світ до дій
05.09.2024
5 вересня 2024 р.
Сирський: РФ тиждень не просувається на Покровському напрямі
03.09.2024
3 вересня 2024 р.
В "УЗ" заявили про прицільний обстріл залізниці військами РФ
02.09.2024
2 вересня 2024 р.
ЗМІ: У серпні РФ захопила 477 кв.км території України
30.08.2024
30 серпня 2024 р.
Сирський: за добу ЗСУ взяли під контроль 5 кв. км на Курщині
29.08.2024
29 серпня 2024 р.
Сирський про Покровський напрямок: РФ кидає у бій все, що є
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Докладно
Голова Денецької ОВА Філашкін про Покровськ, бої й евакуацію
Голова Денецької ОВА Філашкін про Покровськ, бої й евакуацію
Про ситуацію в Покровську, евакуацію цивільних та оборону - інтерв'ю DW з головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним.
Конфлікти
06.09.2024
6 вересня 2024 р.
"Це ви ждуни!" Як відбувається евакуація з Покровська
"Це ви ждуни!" Як відбувається евакуація з Покровська
Через наближення лінії фронту з колись 60-тисячного Покровська щодня евакуюються сотні людей. Репортаж DW.
Конфлікти
05.09.2024
5 вересня 2024 р.
07:54 хв.
Оборона Покровська: голова Донецької ОВА в інтерв'ю DW
Оборона Покровська: голова Донецької ОВА в інтерв'ю DW
Про російський наступ на Покровськ, готовність оборонних споруд на Донеччині, евакуацію підприємств i мирних мешканців.
Конфлікти
06.09.2024
6 вересня 2024 р.
13:53 хв.
"Продовжити відчуття дому". Евакуація з Покровська і околиць
"Продовжити відчуття дому". Евакуація з Покровська і околиць
Місцеві продовжують евакуюватись із Покровська, Мирнограда та передмість. Як люди прощаються із домом - у репортажі DW.
Конфлікти
05.09.2024
5 вересня 2024 р.
Битва за Покровськ: чому ЗСУ потрібно втримати це місто
Битва за Покровськ: чому ЗСУ потрібно втримати це місто
Чи вдасться ЗСУ втримати Покровськ, важливий логістичний вузол на Донеччині? І чим загрожує втрата цього міста?
Конфлікти
30.08.2024
30 серпня 2024 р.
11:35 хв.
Наступ на Курщині не врятує Покровськ?
Наступ на Курщині не врятує Покровськ?
DW - з оцінками військових оглядачів щодо наступу армії РФ на Покровському напрямку.
Конфлікти
30.08.2024
30 серпня 2024 р.
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Експерти про наступ на Курщині і просування РФ на Донеччині
Для чого ЗСУ курська операція? Якої відповіді чекати від Путіна? І чи дозволять ЗСУ бити західними ракетами вглиб РФ?
Конфлікти
21.08.2024
21 серпня 2024 р.
09:07 хв.
Як працює одна з останніх шахт на Донеччині?
До 2014 року на Донеччині працювали близько 145 шахт. Нині функціонує лише 21. DW спустилась під землю до гірників.
Економіка
01.06.2023
1 червня 2023 р.
06:52 хв.
"Прожила тут 83 роки, а тепер мушу виїжджати..."
Літні люди прощаються з домівками на Донбасі. Волонтери допомагають їм евакуюватися на тлі ймовірного контрнаступу ЗСУ.
Суспільство
12.05.2023
12 травня 2023 р.
03:19 хв.
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