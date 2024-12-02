AFP: У листопаді РФ захопила вкрай багато територій України

Упродовж листопада російським військам вдалося взяти під свій контроль 725 квадратних кілометрів території України, що стало рекордом з березня 2022 року, підрахували в AFP на основі даних аналітиків ISW.

Протягом листопада російські збройні сили зуміли отримати найбільші територіальні здобутки в Україні з березня 2022 року. Такий висновок аналізу даних оприлюднила в понеділок, 2 грудня, інформаційна агенція AFP. Згідно з аналізом AFP, який базується на даних американського Інституту вивчення війни (ISW), минулого місяця російські збройні сили зуміли захопити під свій контроль 725 квадратних кілометрів території.

Майже 90 відсотків цих територіальних здобутків російська армія досягла в Донецькій області, де спостерігається послідовне просувалася військ РФ до стратегічно важливого міста Покровськ. Тож тепер Сили оборони України контролюють лише менше третини Донецької області, коли ще на початку року вони контролювали понад 40 відсотків, порахували журналісти. Нині російські війська перебувають на відстані менше п'яти кілометрів від Покровська.

Росія контролює 18,4 відсотка території України

Востаннє російські війська досягали більших територіальних здобутків, ніж у листопаді поточного року, лише у березні 2022 року, тобто за кілька тижнів після початку повномасштабної агресивної війни в Україні. На той час Росія окупувала понад 45 400 квадратних кілометрів української території, а її війська перебували в передмісті столиці України Києва.

Згідно з даними ISW, відтоді найбільших територіальних здобутків за два з половиною роки російські збройні сили досягли в жовтні 2024 року, коли ними було захоплено 610 квадратних кілометрів. Загалом, з початку поточного року російські сили отримали контроль над 3500 квадратними кілометрами. Таким чином, цьогорічні територіальні здобутки військ РФ уже вшестеро перевищують площу захоплених ними територій за весь 2023 рік.

А загалом станом на кінець листопада 2024 року з початку повномасштабної агресивної війни в лютому 2022 року Росія окупувала загалом 68 050 квадратних кілометрів української території. Якщо до цього додати Кримський півострів, анексований у 2014 році, а також території на Донбасі, окуповані проросійськими сепаратистами до 2022 року, то нині Росія контролює 18,4 відсотка території України.

Розрахунки AFP базувалися на щоденних аналізах ISW. А цей аналітичний центр, своєю чергою, спирається на загальнодоступну інформацію, поширювану обома воюючими сторонами, та аналіз супутникових знімків.