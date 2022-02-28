Як медбатальйон "Госпітальєри" залучає добровольців

Волонтерський медбатальйон "Госпітальєри" працює на передовій із ЗСУ з 2014-го. Під час повномасштабної війни команда виросла втричі. Чому деякі українці ризикують життям як медики-волонтери, але не мобілізуються?

Медформування "Госпітальєри" з 2014-го року рятує українських бійців на фронті силами добровольців, найчастіше - без попередньої медичної освіти. До "Госпітальєрів" набирають усіх охочих віком 18 плюс, які успішно проявлять себе під час вишколу, пройдуть безпекові перевірки та психологічно будуть готові виїздити на фронт. Багато присутніх курсантів обирають добровольче формування через те, що ротації на передову відбуваються за графіком, тож їх можна вільно поєднувати з цивільним життям та основною роботою, на відміну від контракту в ЗСУ.