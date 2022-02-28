Швидкий наступ РФ на Донеччині: в чому причини?

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Російська армія наступає на Донеччиніу темпі, якого не бачили з часів "бліцкригу" на початку 2022 року. За три осінні місяці військам РФ вдалося захопити близько 1500 квадратних кілометрів або майже 6 відсотків території області на додачу до 60 відсотків окупованих у попередні 10 років.
В американському Інституті вивчення війни передбачають: з огляду на темпи наступу російських військ вони можуть не зупинитись навіть на межі Донецької області. З боку Дніпропетровщини вже зводять фортифікації - в тому числі й протитанкові рови.