Швидкий наступ РФ на Донеччині: в чому причини?

Цієї осені темпи просування військ РФ на Донеччині - найшвидші з часів стрімкого наступу на початку 2022-го. Чому так відбувається? І які зміни у тактиці російської армії? DW поговорила з офіцерами ЗСУ на фронті та в тилу.

Російська армія наступає на Донеччиніу темпі, якого не бачили з часів "бліцкригу" на початку 2022 року. За три осінні місяці військам РФ вдалося захопити близько 1500 квадратних кілометрів або майже 6 відсотків території області на додачу до 60 відсотків окупованих у попередні 10 років.

В американському Інституті вивчення війни передбачають: з огляду на темпи наступу російських військ вони можуть не зупинитись навіть на межі Донецької області. З боку Дніпропетровщини вже зводять фортифікації - в тому числі й протитанкові рови.

