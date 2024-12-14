Командувача ОТУ "Донецьк" звільнили через просування РФ - FT

Замість Олександра Луценка командувачем ОТУ "Донецьк" призначений Олександр Тарнавський, пише FT. Видання пов'язує це рішення з просуванням військ РФ під Покровськом.

На тлі активного просування російських військ, особливо в районі Покровська Донецької області, військове командування звільнило Олександра Луценка з посади командувача Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Донецьк", повідомило видання Financial Times (FT) увечері у п'ятницю, 13 грудня, з посилання на неназваного українського посадовця. Цю інформацію підтверджують і співрозмовники "Української правди" в Силах оборони.

Замість Луценка командувачем ОТУ "Донецьк" призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського, який до цього командував Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія", пише видання.

Луценка, за даними FT, переведуть на іншу посаду в Сухопутних військах Збройних сил України.

Сирський: На Покровському напрямку тривають жорсткі бої

12 грудня, після відвідування позицій на Покровському напрямку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що там тривають жорсткі бої, сили армії РФ переважать українські "насамперед у живій силі".

"Доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів ", - зазначив він.

За словами Сирського, російська сторона кидає вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону українських військ.