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ПолітикаУкраїна

Командувача ОТУ "Донецьк" звільнили через просування РФ - FT

Степан Смишляєв
14 грудня 2024 р.

Замість Олександра Луценка командувачем ОТУ "Донецьк" призначений Олександр Тарнавський, пише FT. Видання пов'язує це рішення з просуванням військ РФ під Покровськом.

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Володимир Зеленський і Олександр Луценко у Покровську, листопад 2024 року
Володимир Зеленський (у центрі) і Олександр Луценко (ліворуч) у Покровську, листопад 2024 рокуФото: IMAGO/ZUMA Press Wire

На тлі активного просування російських військ, особливо в районі Покровська Донецької області, військове командування звільнило Олександра Луценка з посади командувача Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Донецьк", повідомило видання Financial Times (FT) увечері у п'ятницю, 13 грудня, з посилання на неназваного українського посадовця. Цю інформацію підтверджують і співрозмовники "Української правди" в Силах оборони.

Замість Луценка командувачем ОТУ "Донецьк" призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського, який до цього командував Оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія", пише видання. 

Луценка, за даними FT, переведуть на іншу посаду в Сухопутних військах Збройних сил України.

Сирський: На Покровському напрямку тривають жорсткі бої

12 грудня, після відвідування позицій на Покровському напрямку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що там тривають жорсткі бої, сили армії РФ переважать українські "насамперед у живій силі".

"Доводиться ухвалювати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів ", - зазначив він.

За словами Сирського, російська сторона кидає вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону українських військ.

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