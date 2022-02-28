Битва за Покровськ: військові показали, що коїться у місті

Війська РФ просуваються до Покровська, але взяти місто не можуть. Це місто має стратегічне значення, адже відкриває доступ до важливих доріг, залізничних сполучень, а також є воротами до сусідньої Дніпропетровщини. Репортаж DW з Покровська.

Російські війська безуспішно намагаються взяти Покровськ. За оцінками оглядачів, до сезону бездоріжжя їм це не вдасться, тому вони намагатимуться за допомогою своєї артилерії та КАБів не давати ЗСУ і Нацгвардії використовувати Покровськ для логістичного забезпечення українських підрозділів. Дивіться ексклюзивний репортаж DW з міста.

