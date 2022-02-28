Вишкіл новобранців: якими їх відправляють під Покровськ

Ігор Бурдига | Ганна Соколова-Стех

12.09.2024 12 вересня 2024 р.

Навчання мобілізованих до війська новобранців триває "менше, ніж хотілося б", визнав головнокомандувач Олександр Сирський. З якими навичками та бойовим духом відправляють солдатів на фронт під Покровськом, побачила DW.