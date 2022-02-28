Вишкіл новобранців: якими їх відправляють під Покровськ

КонфліктиУкраїнаВишкіл новобранців: якими їх відправляють під ПокровськTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаІгор Бурдига | Ганна Соколова-Стех12.09.202412 вересня 2024 р.Навчання мобілізованих до війська новобранців триває "менше, ніж хотілося б", визнав головнокомандувач Олександр Сирський. З якими навичками та бойовим духом відправляють солдатів на фронт під Покровськом, побачила DW.https://p.dw.com/p/4kXfNРеклама