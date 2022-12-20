Свято на тлі війни: ялинки незламності українських міст
Українці вимушені адаптувати святкування Різдва та Нового року під воєнні реалії. Через брак електроенергії міста відмовляються від пишних ялинок на користь нестандартних рішень. У добірці DW - ялинки незламності.
"Ялинка незламності" у Києві
У Києві після консультацій з військовими ялинку заввишки 12 метрів за традицією встановили на Софіївській площі. Дерево прикрасили тризубом, кульками з прапорами держав, що підтримують Україну, голубами миру та енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живляться від генератора. Замість ярмарку біля ялинки облаштували точки для підзарядки телефонів та гаджетів.
Протитанковий їжак замість різдвяної зірки
У Львові також дотрималися традиції встановлення головної новорічної прикраси біля Оперного театру. Утім, адаптували декор під воєнні реалії - прикрасили дерево стилізованим протитанковим їжаком та зменшили кількість ілюмінації задля економії електроенергії.
Свято під землею
З міркувань безпеки ялинку в Харкові встановили на одній з центральних станцій метро "Університет". Попри дефіцит електрики, місто вирішило не відмовлятися від ілюмінацій, але використало енергоощадні технології.
Ялинка на уламку С-300
Хмельницьку ялинку поставили на уламок російської ракети С-300, привезений з Харківщини. Ідея належить місцевим волонтерам, які у такий спосіб хотіли нагадати, що навіть під час свят Росія продовжує випускати ракети по українських містах.
"Ялинка" з мішків з піском та маскувальних сіток
Замість різдвяного дерева у Миколаєві прикрасили пам'ятник Святому Миколаю, який з початком повномасштабної війни Росії проти України захистили мішками з піском. Інсталяцію оздобили маскувальними сітками та іграшками, які принесли жителі міста. Після свят сітки відправлять військовим на фронт.
"Ялинка перемоги" в Івано-Франківську
У центрі Івано-Франківська встановили п'ятиметрову інсталяцію з українськими прапорами та дитячими малюнками. На них - зображення Ан-225 "Мрії", пса Патрона, гербів деокупованих міст, а також патріотичні гасла та символи. Назвали конструкцію "Ялинкою перемоги".
Луцьке тріо ялинок незламності
У Луцьку традиційно прикрасили три дерева, що ростуть на Театральній площі. Їх декорували світловідбивними стрічками патріотичних кольорів, що "символізують віру, єдність та незламність українців". Поділ дерев прикрасили янголами у пам'ять про загиблих у війні з РФ.
"Новорічний блокпост" у Горішніх Плавнях
У Горішніх Плавнях, що на Полтавщині, також прикрасили живу ялинку на центральній площі міста, оздобивши її синьо-жовтими стрічками. Крім того, місцева влада встановила "Новорічний блокпост" з українськими козаками у формі Збройних сил України та псом Патроном.
Ялинки на славу ЗСУ та містам-героям
На площі Героїв Майдану у Кропивницькому встановили одразу 12 святкових дерев. Ялинки присвятили містам-героям України, а також Збройним силам та волонтерському руху.