У Києві після консультацій з військовими ялинку заввишки 12 метрів за традицією встановили на Софіївській площі. Дерево прикрасили тризубом, кульками з прапорами держав, що підтримують Україну, голубами миру та енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живляться від генератора. Замість ярмарку біля ялинки облаштували точки для підзарядки телефонів та гаджетів.