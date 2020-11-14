Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що усі співробітники виконавчого комітету міськради повинні зробити щеплення від коронавірусу.

"Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100 відсотків вакциновані! Єдина "відмазка" - коли - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку", - написав Марцінків на своїй сторінці у соцмережі Facebook у вівторок, 31 серпня.

Він наголосив, що працівники виконавчого комітету міськради є "прикладом для всіх". "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення", - наголосив мійський голова, додавши, що "дає два тижні" на вакцинацію.

Марцінків зазначив, що "це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані".

У коментарях під дописом чимало користувачів висловили своє обурення фактично примусом до вакцинації.

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На початку серпня мер Дніпра Борис Філатов підписав розпорядження про обов'язковість вакцинації для співробітників комунальних підприємств і міської ради до 15 жовтня. У разі небажання вакцинуватися такі працівники повинні щотижня надавати негативний ПЛР-тест, зроблений "за свої гроші", або звільнятися.

Розпорядження передбачає заохочення вакцинованих, зокрема наданням їм місячних проїзних квитків для міського транспорту та знижок на квитки у кінотеатри.

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