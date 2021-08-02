 У Дніпрі зобов′язали вакцинуватись працівників мерії та комунальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2021

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Новини

У Дніпрі зобов'язали вакцинуватись працівників мерії та комунальників

У Дніпрі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися проти коронавірусу або щотижня надавати довідку про відсутність хвороби COVID-19.

У Дніпрі для деяких категорій населення роблять обов'язкову вакцинацію чи тестування

У Дніпрі для деяких категорій населення роблять обов'язкову вакцинацію чи тестування

У Дніпрі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися проти коронавірусу. Ті співробітники, які не вакцинуються до 15 жовтня, мають щотижня надавати довідку про відсутність коронавірусної хвороби. Виключенням є ті, у кого є відповідні медичні протипоказання до вакцинації, підтверджені документально, ідеться у розпорядженні, підписаному у понеділок, 2 серпня, міським головою Борисом Філатовим. 

За чий кошт проводитиметься тестування на коронавіурс тих, хто не вакцинується, у розпорядженні не вказано.

Документ оприлюднений на сайті Дніпровської міської ради.

Міська влада Дніпра також заохочує мешканців на вакцинацію. Після другої дози їм обіцяють видачу місячних проїзних квитків, безкоштовне відвідування заходів при пред'явленні документа, який підтверджує вакцинацію. Також можуть видавати флаєри до кінотеатрів зі знижкою. 

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