У Дніпрі зобов'язали вакцинуватись працівників мерії та комунальників

У Дніпрі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися проти коронавірусу або щотижня надавати довідку про відсутність хвороби COVID-19.
У Дніпрі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися проти коронавірусу. Ті співробітники, які не вакцинуються до 15 жовтня, мають щотижня надавати довідку про відсутність коронавірусної хвороби. Виключенням є ті, у кого є відповідні медичні протипоказання до вакцинації, підтверджені документально, ідеться у розпорядженні, підписаному у понеділок, 2 серпня, міським головою Борисом Філатовим.
За чий кошт проводитиметься тестування на коронавіурс тих, хто не вакцинується, у розпорядженні не вказано.
Документ оприлюднений на сайті Дніпровської міської ради.
Міська влада Дніпра також заохочує мешканців на вакцинацію. Після другої дози їм обіцяють видачу місячних проїзних квитків, безкоштовне відвідування заходів при пред'явленні документа, який підтверджує вакцинацію. Також можуть видавати флаєри до кінотеатрів зі знижкою.
Співробітники Google і Facebook у США мають зробити щеплення від коронавірусу перед поверненням в офіси. Google хоче поширити це правило на інші країни світу як тільки вакцини стануть у них також загальнодоступними.
Новий закон передбачає обов'язкову вакцинацію медпрацівників від COVID-19 і розширення дії так званих "санітарних пропусків" для нещеплених.