 Коронавірус: Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2021

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Коронавірус: Сенат Франції схвалив посилення обмежень для нещеплених

Новий закон передбачає обов'язкову вакцинацію медпрацівників від COVID-19 і розширення дії так званих "санітарних пропусків" для нещеплених.

Протест у Парижі проти COVID-обмежень, 24 липня 2021 року

Протест у Парижі проти COVID-обмежень, 24 липня 2021 року

Сенат Франції підтримав запропонований урядом законопроєкт щодо посилення заходів боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

Під час голосування у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, 123 проголосували "проти". Тим часом через низку змін порівняно з початковим варіантом проєкту закону Сенату і нижній палаті парламенту - Національним зборам - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня, повідомляє AFP.

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Днем раніше понад 160 тисяч французів вийшли на вулиці десятків міст країни з протестами проти посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих "санітарних пропусків", які необхідні нещепленим від коронавірусу жителям Франції. Згідно з цими правилами, для них відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування дозволені тільки при наявності негативного тесту на коронавірус.

В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється лише щепленим, людям, які перехворіли на COVID-19 або пред'явили негативний тест.

Посилені правила діятимуть при режимі надзвичайного стану, у Франції він був продовжений до кінця жовтня. Від обов'язкового тестування будуть звільнені неповнолітні. Крім того, наявність "санітарних пропусків" не буде обов'язковою для відвідування терас ресторанів.

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