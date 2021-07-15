 Франція посилила вимоги при в′їзді для невакцинованих осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Новини

Франція посилила вимоги при в'їзді для невакцинованих осіб

Франція вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників з декількох європейських країн. Нові правила набувають чинності у ніч на 18 липня.

Невакцинованим мандрівникам з деяких європейських країн при в'їзді у Францію треба буде з 18 липня надати негативний тест на коронавірус

Невакцинованим мандрівникам з деяких європейських країн при в'їзді у Францію треба буде з 18 липня надати негативний тест на коронавірус

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив у суботу, 17 липня, про посилення вимог при в'їзді в країну для мандрівників з низки європейських держав. Невакциновані або неповністю вакциновані мандрівники з Великобританії, Іспанії, Португалії, Кіпру, Греції та Нідерландів повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту, зроблений не більш ніж за 24 години до в'їзду.

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Водночас люди, які повністю щеплені вакцинами, визнаними Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson - не зобов'язані надавати тест. Щеплені цими вакцинами подорожувальники звільняються від тестів, оскільки "вакцини ефективні проти вірусу і, зокрема, його дельта-варіанту", зазначається у заяві уряду Франції, цитує інформагенція AFP. Нові правила набувають чинності у ніч на 18 липня.

Варто зауважити, що Франція вважатиме людей повністю вакцинованими за тиждень після того, як вони отримали другу дозу однієї із вищезазначених вакцин, окрім Johnson & Johnson,, при щепленні якою потрібна одна доза. Також Франція прийматиме подорожувальників, щеплених вакциною Covishield/AstraZeneca, яку виготовляє індійський Serum Institute of India за ліцензією Oxford-Astra Zeneca. Нею, зокрема, щеплюють жителів України.

Напередодні у Франції підтвердили 10 тисяч 908 нових заражень коронавірусом і 22 смертельні випадки. Загалом від початку пандемії у Франції виявили понад 5,84 мільйона інфікувань. Останнім часом в країні фіксують зростання кількості заражень коронавірусом. Померли вже понад 111 тисяч жителів Франції, у яких підтвердили зараження.

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