Із аплодисментами: Ейфелеву вежу в Парижі відчинили для гостей
У Парижі знову можна піднятися на Ейфелеву вежу. Гості повинні носити маски й дотримуватися дистанції, а з 21 липня - довести, що не хворі на COVID-19.
Селфі на тлі Ейфелевої вежі (фото з архіву)
У Парижі знову можна піднятися на Ейфелеву вежу. Її знову відчинили для відвідувачів у п'ятницю, 16 липня. Одна з найвідоміших туристичних принад Парижа була зачинена з кінця 2020 року через коронавірусні обмеження.
Відео з відкриття опублікували на офіційній Twitter-сторінці вежі. "Ось і все! Після більш ніж 8 місяців я нарешті відчиняю свої двері. Так приємно бачити вас знову!" - йдеться у твіті.
На відео видно жваву чергу, в якій більшість людей носять маски, але не дотримуються дистанції.
Квитки на відкриття вежі продавали онлайн. Спонтанні гості теж могли їх придбати, передає інформагенція dpa.
Туристи, які хочуть відвідати Ейфелеву вежу, повинні носити маски й дотримуватися дистанції. З 21 липня у Франції набувають чинності дещо суворіші обмеження: гості, які бажають піднятися на вежу, повинні будуть показати коронавірус-тест із негативним результатом, сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або одужання від цієї хвороби. Виняток робитимуть для дітей і невакцинованої молоді.
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Париж згори
Вежа Монпарнас висотою в 210 метрів - найвища будівля Парижа. Із доступної кожному оглядової платформи відкривається неповторний вид на місто та його головний символ - Ейфелеву вежу. За вежею видно хмарочоси району Ла Дефанс. Це найбільший офісний район Європи.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Ейфелева вежа
Ейфелева вежа здіймається у висоту на 324 метрів. Цю пам'ятку щороку відвідують сім мільйонів людей, що робить її найбільш відвідуваною у світі. За 17 євро можна піднятися на ліфті на саму гору. Платити доводиться навіть за використання сходів. Безкоштовним лишається лише вид, який відкривається з вежі.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Сакре-Кер
З найвищого пагорба міста - 130-метрового Монмартра - на місто дивиться Базиліка Сакре-Кер. Ця церква в неовізантійському стилі вважається одним із найромантичніших місць Парижа. Хто хоче сховатися від натовпу туристів, має приходити сюди рано-вранці чи ввечері. Тераса під храмом - найкраще місце, аби споглядати захід сонця над "містом кохання".
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Набережна Сени
Париж так і проситься, аби його вулицями прогулювались пішки. Лише тоді можна поринути в атмосферу міста. Навесні це вдається особливо добре. На Сені, де раніше їздили авто, нарешті збудували пішохідну зону довжиною загалом сім кілометрів - від площі Бастилії до Ейфелевої вежі. Найголовніші пам'ятки пролягають на шляху променади набережною.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Музей Лувр
Багато туристів вважають візит до Лувра обов'язковим пунктом програми. Це один із найбільших музеїв у світі. Найбільший магніт для туристів - картина Леонардо Да Вінчі "Мона Ліза". Та хто хоче потрапити до музею, має запастися терпінням. 25 тисяч експонатів оглянути за день не вдасться. Найкраще вже перед візитом визначитися, чому саме присвятити увагу сьогодні. А потім якось прийти ще раз.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Фундація Луї Вітон
Музеїв та галерей у Парижі точно не бракує. З 2014 року в місті з'явився іще один музей - Фундація Луї Вітон у районі Буа де Булонь. Концепція передбачає змінні виставки сучасного мистецтва. Автор проекту будівлі - зірковий архітектор Френк Гері. А самі виставки підсвідомо змушують відвідувача розглядати і саму будівлю як мистецьку інсталяцію.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
La Canopée
Ще одна новобудова французької столиці. З квітня 2016 року ця конструкція перекриває територію колись найпопулярнішого в місті ринку, де потім розташовувалася зала Les Halles. Комплекс має назву La Canopée. Конструкція площею в два футбольних поля включає в себе вокзал, торговий центр, ресторани й кафе, а також різні культурні заклади.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Галерея Лафайєт
У питанні театралізації споживання Париж задавав стиль ще в 19-му столітті. З універмагами в стилі Grands Magasins з'явився зовсім новий тип торговельних майданчиків. "Галері Лафайєт" - яскрава ілюстрація цього. Бутіки розташувались один під одним, наче оперні ложі. Уся конструкція завершується скляним куполом, розташованим на висоті 42 метри. Архітектура споживання у довершеній формі.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Культ перерв
На годинку просто розслабитися. Найкраще це вдається в одному з численних парків, як тут, у саду Тюїльрі поблизу Лувра. Зелені металеві стільці у паризьких парках перетворилися на культ - промисловий дизайн 1923 року. Називаються вони, як відомий Люксембурзький сад у Парижі, люксембурзькими стільцями (chaise Luxembourg). До 1974-го року за користування таким стільцем потрібно було навіть платити.
Фоторепортаж: Вихідні в Парижі - 10 порад для знайомства з містом на Сені
Швидкий перекус
За смачну їжу в Парижі не обов'язково доводиться платити багато. Найкращим у цьому плані є район Маре, старий єврейський квартал міста. Радість приносить уже саме швендання колись тихими вуличками з їхніми маленькими крамницями, книгарнями та бістро. Найкращий фалафель у міста можна скуштувати на вулиці Роз'єр.