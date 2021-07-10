Із аплодисментами: Ейфелеву вежу в Парижі відчинили для гостей

У Парижі знову можна піднятися на Ейфелеву вежу. Її знову відчинили для відвідувачів у п'ятницю, 16 липня. Одна з найвідоміших туристичних принад Парижа була зачинена з кінця 2020 року через коронавірусні обмеження.

Відео з відкриття опублікували на офіційній Twitter-сторінці вежі. "Ось і все! Після більш ніж 8 місяців я нарешті відчиняю свої двері. Так приємно бачити вас знову!" - йдеться у твіті.

На відео видно жваву чергу, в якій більшість людей носять маски, але не дотримуються дистанції.

Квитки на відкриття вежі продавали онлайн. Спонтанні гості теж могли їх придбати, передає інформагенція dpa.

Туристи, які хочуть відвідати Ейфелеву вежу, повинні носити маски й дотримуватися дистанції. З 21 липня у Франції набувають чинності дещо суворіші обмеження: гості, які бажають піднятися на вежу, повинні будуть показати коронавірус-тест із негативним результатом, сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або одужання від цієї хвороби. Виняток робитимуть для дітей і невакцинованої молоді.

До пандемії коронавірусу Ейфелеву вежу щороку відвідували близько семи мільйонів людей.

Монумент, який називають "La Dame de Fer" ("залізна дама"), звели до Всесвітньої виставки в Парижі у 1889 році.

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