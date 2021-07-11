 COVID-щеплення стали обов′язковими у Франції і Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Новини

COVID-щеплення стали обов'язковими у Франції і Греції

Медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Франції та Греції повинні будуть щепитися від COVID-19.

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Усі медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Франції повинні будуть щепитися від COVID-19. Про це оголосив у понеділок, 12 липня, президент Франції Еммануель Макрон у телезверненні до народу. Медпрацівників зобов'язали вакцинуватися до 15 вересня.

Макрон уточнив, що щеплення від коронавірусу не буде обов'язковим для всіх французів. Водночас він закликав усіх вакцинуватися.

"Ми повинні йти до вакцинації всіх французів, це єдиний шлях до нормального життя", - цитує Макрона інформагенція Reuters.

Про аналогічні заходи оголосив 12 липня і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Усі медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Греції повинні будуть щепитися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація для медперсоналу буде чинною з 1 вересня.

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