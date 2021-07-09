У центрах масової вакцинації почали використовувати вакцину BioNTech/Pfizer - МОЗ

В Україні у центрах масової вакцинації почали використовувати вакцину Comirnaty від компаній Pfizer та BioNTech, повідомило у понеділок, 12 липня, міністерство охорони здоров'я. Ця вакцина буде доступна всім охочим із пріоритетом для літніх людей і людей із супутніми захворюваннями, пообіцяли в міністерстві.

До кінця липня Україна має отримати один мільйон доз вакцини Comirnaty. МОЗ зазначає, що в Україні щодня працюють до двох тисяч пунктів вакцинації, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яка постачається в однодозних флаконах і не потребує наднизьких температур зберігання.

Станом на 12 липня Україна вже отримала понад 5,6 мільйона доз різних вакцин, зокрема 2,4 мільйона доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 мільйона доз Comirnaty та майже 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca різних виробників, зазначає МОЗ. У понад 200 центрах масової вакцинації, які відкрилися в усіх областях України, мають робити щеплення усім охочим. Пріоритет у них надається людям літнього віку, групам ризику, відповідно до Дорожньої карти та людям із супутніми захворюваннями.

Дивитись відео 26:18 Поділитись Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3pH4k Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021)