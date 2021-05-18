Щеплення від коронавірусу. Чи є побічний ефект після мРНК-вакцин

Наприкінці квітня 2021 року з'явилися перші повідомлення про те, що щеплення від коронавірусу мРНК-вакцинами, зокрема, препаратами BioNTech/Pfizer і Moderna, нібито може призводити до запалення серцевого м'яза (міокардиту) в молодих людей, що займаються спортом і ведуть активний спосіб життя. Вперше про це повідомили в Ізраїлі. На той момент у цій країні вже повним ходом проводилася кампанія вакцинації.

Щеплення має побічний ефект?

В ізраїльських ЗМІ публікувалися повідомлення з посиланням на доповідь якоїсь експертної групи, згідно з якою серед п'яти мільйонів щеплених після другого щеплення препаратом BioNTech/Pfizer було виявлено 62 випадки міокардиту. Постраждалі - переважно молоді люди у ​​віці від 18 до 30 років, усі вони не мали хронічних захворювань. Більшість пацієнтів, що буцімто захворіли на міокардит після щеплення від COVID, успішно вилікувалися і їх виписали з лікарні. Але, як зазначило, приміром, видання The Jerusalem Post, 22-річна жінка і 35-річний чоловік померли.

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Однак і по сьогоднішній день жодних доказів того, що саме щеплення препаратом BioNTech/Pfizer справді викликає це серцеве захворювання, так і не знайдено. Після появи публікацій в ізраїльських ЗМІ в міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю спростували інформацію про те, що в країні після початку вакцинації від COVID спостерігалося зростання числа випадків міокардиту. Речниця міністерства заявила, що "жодного зростання смертності через щеплення немає" і "в порівнянні з весною 2020 року немає зростання числа запалень серцевого м'яза". На сайті міністерства в розділі про безпеку та ефективність вакцини BioNTech/Pfizer жодних згадок про побічні ефекти, в тому числі захворювання серця, немає. Проте, в міністерстві запевнили, що ставляться до публікацій украй серйозно, а також проводять постійні консультації з експертами щодо ризиків побічних ефектів від вакцинації.

Кампанія вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі (лютий 2021 року)

Згодом американське федеральне агентство - Центр контролю і профілактики захворювань (CDC) - заявило про те, що має інформацію про близько тисячу випадків міокардиту і перикардиту після вакцинації препаратами BioNTech/Pfizer і Moderna 177 мільйонів ​​американців з квітня 2021 року. Значна частина тих, у кого виявили ці серцеві захворювання, - молоді люди віком від 16 років. Симптоми з'явилися у них через кілька днів після другого щеплення. На сайті американського відомства йдеться, що більшість пацієнтів швидко одужали, дотримуючись постільного режиму і пройшовши терапію. Також наголошується, що проводяться дослідження з метою з'ясувати, чи справді є зв'язок між щепленням від коронавірусу мРНК-вакцинами та захворюваннями серця.

Розробник вакцини BioNTech/Pfizer заявив, своєю чергою, що регулярно відстежує небажані побічні ефекти свого препарату. "Ми не спостерігаємо числа захворювань міокардитом, яке було б вище, ніж можна було очікувати з урахуванням всього населення", - йдеться в повідомленні Pfizer. "Зв'язки між щепленням і випадками захворювання встановлено не було, - наголошується в заяві компанії. - На цей час немає жодних доказів того, що вакцина BioNTech/Pfizer підвищує ризик виникнення міокардиту".

Що є причиною міокардиту

У принципі, запалення серцевого м'яза - міокардит - зовсім не обов'язково є наслідком COVID-щеплення. Його збудниками є віруси, особливо ті, що викликають застуду (аденовіруси, вірус Коксакі), а також віруси герпесу і грипу.

Коронавірус SARS-CoV-2 в разі важкого перебігу COVID-хвороби теж може викликати захворювання серця, як-от міокардит і перикардит. Адже запалення майже завжди є наслідком імунної реакції організму на вірус. Однак причиною можуть бути не тільки віруси, а ще й аутоімунні захворювання, медикаменти, отрути, важкі метали, радіація або перенесені травми. Грибкові захворювання теж є фактором ризику, здатним викликати серцеві захворювання, особливо у людей з ВІЛ/СНІДом.

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Захворювання серця зустрічаються й у молодих людей, що займаються спортом. У разі своєчасної діагностики міокардит досить легко піддається лікуванню. Але за несприятливого сценарію він може призвести до довгострокових негативних наслідків для здоров'я. Цей ризик зростає, якщо людина, не знаючи про свою інфекцію, продовжує займатися спортом або й далі нехтує симптомами захворювання, не відмовляючись від надмірних фізичних навантажень.

Коли варто звертатися до лікаря після щеплення

Попри брак доказів зв'язку мРНК-вакцин і захворювань серця, якщо після вакцинації виникають болі в грудях, збої дихання, відчуття, що серце б'ється занадто часто, почастішання пульсу - необхідно звернутися до лікаря. Такі симптоми є тривожним сигналом.

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Водночас, на думку вчених, набагато частіше серцеві захворювання зустрічаються після того, як людина перехворіла на COVID, а не після щеплення від коронавірусу. Тож, як ідеться в повідомленні американського агентства охорони здоров'я, відмовлятися від щеплення, побоюючись побічних дій, не варто. При цьому важливо отримати саме друге щеплення, щоб мати стійкий імунітет.