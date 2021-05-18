 Щеплення від коронавірусу. Чи є побічний ефект після мРНК-вакцин | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 28.06.2021

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Світ

Щеплення від коронавірусу. Чи є побічний ефект після мРНК-вакцин

Чи справді щеплення мРНК-вакцинами, до яких належать препарати BioNTech/Pfizer і Moderna, може викликати побічний ефект у вигляді захворювань серця? Про що свідчать останні наукові дані?

Захворювання серця: чи є зв'язок із мРНК-вакцинами

Наприкінці квітня 2021 року з'явилися перші повідомлення про те, що щеплення від коронавірусу мРНК-вакцинами, зокрема, препаратами BioNTech/Pfizer і Moderna, нібито може призводити до запалення серцевого м'яза (міокардиту) в молодих людей, що займаються спортом і ведуть активний спосіб життя. Вперше про це повідомили в Ізраїлі. На той момент у цій країні вже повним ходом проводилася кампанія вакцинації.

Щеплення має побічний ефект?

В ізраїльських ЗМІ публікувалися повідомлення з посиланням на доповідь якоїсь експертної групи, згідно з якою серед п'яти мільйонів щеплених після другого щеплення препаратом BioNTech/Pfizer було виявлено 62 випадки міокардиту. Постраждалі - переважно молоді люди у ​​віці від 18 до 30 років, усі вони не мали хронічних захворювань. Більшість пацієнтів, що буцімто захворіли на міокардит після щеплення від COVID, успішно вилікувалися і їх виписали з лікарні. Але, як зазначило, приміром, видання The Jerusalem Post, 22-річна жінка і 35-річний чоловік померли.

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Однак і по сьогоднішній день жодних доказів того, що саме щеплення препаратом BioNTech/Pfizer справді викликає це серцеве захворювання, так і не знайдено. Після появи публікацій в ізраїльських ЗМІ в міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю спростували інформацію про те, що в країні після початку вакцинації від COVID спостерігалося зростання числа випадків міокардиту. Речниця міністерства заявила, що "жодного зростання смертності через щеплення немає" і "в порівнянні з весною 2020 року немає зростання числа запалень серцевого м'яза". На сайті міністерства в розділі про безпеку та ефективність вакцини BioNTech/Pfizer жодних згадок про побічні ефекти, в тому числі захворювання серця, немає. Проте, в міністерстві запевнили, що ставляться до публікацій украй серйозно, а також проводять постійні консультації з експертами щодо ризиків побічних ефектів від вакцинації.

Кампанія вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі

Кампанія вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі (лютий 2021 року)

Згодом американське федеральне агентство - Центр контролю і профілактики захворювань (CDC) - заявило про те, що має інформацію про близько тисячу випадків міокардиту і перикардиту після вакцинації препаратами BioNTech/Pfizer і Moderna 177 мільйонів ​​американців з квітня 2021 року. Значна частина тих, у кого виявили ці серцеві захворювання, - молоді люди віком від 16 років. Симптоми з'явилися у них через кілька днів після другого щеплення. На сайті американського відомства йдеться, що більшість пацієнтів швидко одужали, дотримуючись постільного режиму і пройшовши терапію. Також наголошується, що проводяться дослідження з метою з'ясувати, чи справді є зв'язок між щепленням від коронавірусу мРНК-вакцинами та захворюваннями серця.

Розробник вакцини BioNTech/Pfizer заявив, своєю чергою, що регулярно відстежує небажані побічні ефекти свого препарату. "Ми не спостерігаємо числа захворювань міокардитом, яке було б вище, ніж можна було очікувати з урахуванням всього населення", - йдеться в повідомленні Pfizer. "Зв'язки між щепленням і випадками захворювання встановлено не було, - наголошується в заяві компанії. - На цей час немає жодних доказів того, що вакцина BioNTech/Pfizer підвищує ризик виникнення міокардиту".

мРНК-препарат BioNTech/Pfizer

мРНК-препарат BioNTech/Pfizer

Що є причиною міокардиту

У принципі, запалення серцевого м'яза - міокардит - зовсім не обов'язково є наслідком COVID-щеплення. Його збудниками є віруси, особливо ті, що викликають застуду (аденовіруси, вірус Коксакі), а також віруси герпесу і грипу.

Коронавірус SARS-CoV-2 в разі важкого перебігу COVID-хвороби теж може викликати захворювання серця, як-от міокардит і перикардит. Адже запалення майже завжди є наслідком імунної реакції організму на вірус. Однак причиною можуть бути не тільки віруси, а ще й аутоімунні захворювання, медикаменти, отрути, важкі метали, радіація або перенесені травми. Грибкові захворювання теж є фактором ризику, здатним викликати серцеві захворювання, особливо у людей з ВІЛ/СНІДом.

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Захворювання серця зустрічаються й у молодих людей, що займаються спортом. У разі своєчасної діагностики міокардит досить легко піддається лікуванню. Але за несприятливого сценарію він може призвести до довгострокових негативних наслідків для здоров'я. Цей ризик зростає, якщо людина, не знаючи про свою інфекцію, продовжує займатися спортом або й далі нехтує симптомами захворювання, не відмовляючись від надмірних фізичних навантажень.

Коли варто звертатися до лікаря після щеплення

Попри брак доказів зв'язку мРНК-вакцин і захворювань серця, якщо після вакцинації виникають болі в грудях, збої дихання, відчуття, що серце б'ється занадто часто, почастішання пульсу - необхідно звернутися до лікаря. Такі симптоми є тривожним сигналом.

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Водночас, на думку вчених, набагато частіше серцеві захворювання зустрічаються після того, як людина перехворіла на COVID, а не після щеплення від коронавірусу. Тож, як ідеться в повідомленні американського агентства охорони здоров'я, відмовлятися від щеплення, побоюючись побічних дій, не варто. При цьому важливо отримати саме друге щеплення, щоб мати стійкий імунітет.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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