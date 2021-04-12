Чи справді вакцина BioNTech/Pfizer призводить до запалення серцевого м'яза?

Натепер беззаперечним лідером вакцинації від коронавірусу у світі є Ізраїль. За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, на 27 квітня в країні повністю вакциновано понад 54 відсотки ізраїльтян або близько 75 відсотків дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 58 відсотків ізраїльтян або понад 79 відсотків дорослого населення, заявляють чиновники.

ЗМІ налякали всю країну анонімною доповіддю

Днями ізраїльські ЗМІ, посилаючись на доповідь неназваних експертів, повідомили про "десятки випадків” виникнення запалення серцевого м'яза (міокардиту) переважно в тих, кого щепили німецько-американською вакциною від коронавірусу BioNTech/Pfizer. За даними журналістів, 62 випадки сердечного захворювання спостерігалися насамперед у чоловіків віком від 18 до 60 років, а дві особи - 22-річна жінка та 35-річний чоловік - внаслідок цього померли.

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Хоч більшість цих хворих уже виписали з лікарень, але такі показники можуть вказувати на потенційний зв'язок між щепленнями цією вакциною і хворобами серця, йшлося в доповіді. "Цілком ймовірно, що виникнення міокардиту пов'язано з вакцинацією (особливо другою дозою)", - цитувала доповідь у своїй статті газета Jerusalem Post.

Згідно з доповіддю, ризик запалення серцевого м'яза після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer може становити 1 на 100 тисяч, а для молодих чоловіків - 1 на 20 тисяч. Утім, самі журналісти визнавали, що результати цієї доповіді - попередні. Хто саме передав газетярам таку інформацію невідомо, однак ці повідомлення вже взялося перевіряти міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Ізраїльські чиновники також пообіцяли згодом оприлюднити відомче дослідження щодо цього питання.

У МОЗ Ізраїлю жодного зв'язку не побачили

Коментуючи повідомлення ЗМІ щодо цього, речниця ізраїльського МОЗ запевнила, що поки немає "ні явного збільшення смертності у зв'язку з вакцинацією, ні впевненості в тому, що кількість випадків міокардиту збільшилася у порівнянні з аналогічним торішнім періодом". Крім того, схожу кількість випадків міокардиту було зареєстровано і в попередні роки, додала вона.

Ізраїль є світовим лідером щодо темпів вакцинації

Так само натепер на офіційній інтернет-сторінці МОЗ Ізраїлю немає жодних застережень про потенційні кардіологічні побічні ефекти вакцини Comirnaty від BioNTech/Pfizer.

Власне, довести прямий зв'язок між цим кардіологічним захворюванням і вакциною від коронавірусу вкрай непросто, оскільки міокардит може бути викликаний і багатьма іншими вірусами. Часто цю хворобу спричиняє вірусна інфекція дихальних шляхів або шлунково-кишкового тракту. Рідше до цього сердечного недугу можуть призвести інші мікроорганізми або автоімунні захворювання. Крім того, перебіг запалення серцевого м'яза часто безсимптомний і не дає ускладнень, через що його досить непросто діагностувати.

Утім, запалення серцевого м'яза лікується, і досить рідко спричиняє якусь значну шкоду. Однак якщо міокардит не лікувати, він може згодом викликати серцеву аритмію або недостатність. А подеколи міокардит може навіть призвести до раптової серцевої смерті.

Компанії-виробники вакцини відреагували

Тим часом виробник вакцини - американська фармкомпанія Pfizer - заявив, що дані про можливі побічні дії цієї вакцини регулярно і ретельно аналізуються. "Ми не спостерігали вищої кількості випадків міокардиту, ніж можна було б очікувати загалом серед населення", - йдеться в заяві компанії Pfizer. "Причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією не встановлено. На цей час немає доказів того, що існує ризик розвитку міокардиту, пов'язаний з вакциною BioNTech/Pfizer", - запевняють у фармкомпанії.

В одному з центрів вакцинації в Ізраїлі (архівне фото)

Так само німецький партнер американського фармвелетня - стартап BioNTech - запевнив, що перевірить інформацію з Ізраїлю щодо можливої побічної дії цього препарату. Згідно зі зробленою 28 квітня заявою одного зі співзасновників компанії BioNTech Угура Шахіна (Ugur Sahin), поки що "немає вказівок на збільшення числа випадків запалення серцевого м'яза", цитує інформагенція Reuters. За словами науковця, наявні дані з США та Німеччини не підтверджують появи такої побічної дії.

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Той факт, що останнім часом найбільше даних про ефективність і можливі побічні дії вакцини BioNTech/Pfizer надходить передовсім з Ізраїлю, пов'язаний з особливостями ізраїльської стратегії вакцинації. Ізраїлю вдалося отримати велику кількість потрібної вакцини від коронавірусу раніше від решти країн не тільки тому, що він заплатив за вакцину значно більше, ніж, скажімо, ЄС, а також через те, що держава перебрала на себе відповідальність за вакцину.

Крім того, Ізраїль надає компанії Pfizer щотижневі анонімні дані про інфекції та вакцинації, а також окремі демографічні дані пацієнтів, як-от вік і стать. Таким чином, завдяки діджиталізованій системі охорони здоров'я в Ізраїлі фармацевтичні компанії не тільки напрочуд швидко і надійно отримують потрібні їм дані, але, перш за все, отримують набагато більше даних, ніж у разі будь-якого іншого дослідження. А це - безцінне джерело інформації для фармацевтичних компаній.

Американський і німецький виробники цієї вакцини погодилися поставляти Ізраїлю вакцину, допоки в країні не буде досягнуто показника колективного імунітету, тобто коли 95 відсотків населення матиме імунітет від коронавірусу. Поки що в Ізраїлі вакцинують лише цією вакциною.

Успіх кампанії вакцинації

Власне, успіх ізраїльської кампанії вакцинації вже очевидний: якщо на початку року тижневий показник нових випадків зараження коронавірусом становив близько 600 на 100 тисяч жителів, то зараз цей показник - 11 випадків на 100 тисяч.

Щодо можливого зв'язку між щепленням цією вакциною і запаленням сердечного м'яза, то тільки детальне розслідування зможе прояснити ситуацію.