 Чи справді вакцина BioNTech/Pfizer призводить до запалення серцевого м′яза? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 29.04.2021

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Світ

Чи справді вакцина BioNTech/Pfizer призводить до запалення серцевого м'яза?

Кампанія вакцинації в Ізраїлі поки не підтвердила очевидного зв'язку між новітньою вакциною від коронавірусу BioNTech/Pfizer і запаленням серцевого м'яза, про що повідомляли ізраїльські ЗМІ.

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer

В Ізраїлі вакцинують препаратом BioNTech/Pfizer

Натепер беззаперечним лідером вакцинації від коронавірусу у світі є Ізраїль. За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, на 27 квітня в країні повністю вакциновано понад 54 відсотки ізраїльтян або близько 75 відсотків дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 58 відсотків ізраїльтян або понад 79 відсотків дорослого населення, заявляють чиновники.

ЗМІ налякали всю країну анонімною доповіддю

Днями ізраїльські ЗМІ, посилаючись на доповідь неназваних експертів, повідомили про "десятки випадків” виникнення запалення серцевого м'яза (міокардиту) переважно в тих, кого щепили німецько-американською вакциною від коронавірусу BioNTech/Pfizer. За даними журналістів, 62 випадки сердечного захворювання спостерігалися насамперед у чоловіків віком від 18 до 60 років, а дві особи - 22-річна жінка та 35-річний чоловік - внаслідок цього померли.

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Хоч більшість цих хворих уже виписали з лікарень, але такі показники можуть вказувати на потенційний зв'язок між щепленнями цією вакциною і хворобами серця, йшлося в доповіді. "Цілком ймовірно, що виникнення міокардиту пов'язано з вакцинацією (особливо другою дозою)", - цитувала доповідь у своїй статті газета Jerusalem Post.

Згідно з доповіддю, ризик запалення серцевого м'яза після вакцинації препаратом BioNTech/Pfizer може становити 1 на 100 тисяч, а для молодих чоловіків - 1 на 20 тисяч. Утім, самі журналісти визнавали, що результати цієї доповіді - попередні. Хто саме передав газетярам таку інформацію невідомо, однак ці повідомлення вже взялося перевіряти міністерство охорони здоров'я Ізраїлю. Ізраїльські чиновники також пообіцяли згодом оприлюднити відомче дослідження щодо цього питання.

У МОЗ Ізраїлю жодного зв'язку не побачили

Коментуючи повідомлення ЗМІ щодо цього, речниця ізраїльського МОЗ запевнила, що поки немає "ні явного збільшення смертності у зв'язку з вакцинацією, ні впевненості в тому, що кількість випадків міокардиту збільшилася у порівнянні з аналогічним торішнім періодом". Крім того, схожу кількість випадків міокардиту було зареєстровано і в попередні роки, додала вона.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі

Ізраїль є світовим лідером щодо темпів вакцинації

Так само натепер на офіційній інтернет-сторінці МОЗ Ізраїлю немає жодних застережень про потенційні кардіологічні побічні ефекти вакцини Comirnaty від BioNTech/Pfizer.

Власне, довести прямий зв'язок між цим кардіологічним захворюванням і вакциною від коронавірусу вкрай непросто, оскільки міокардит може бути викликаний і багатьма іншими вірусами. Часто цю хворобу спричиняє вірусна інфекція дихальних шляхів або шлунково-кишкового тракту. Рідше до цього сердечного недугу можуть призвести інші мікроорганізми або автоімунні захворювання. Крім того, перебіг запалення серцевого м'яза часто безсимптомний і не дає ускладнень, через що його досить непросто діагностувати.

Утім, запалення серцевого м'яза лікується, і досить рідко спричиняє якусь значну шкоду. Однак якщо міокардит не лікувати, він може згодом викликати серцеву аритмію або недостатність. А подеколи міокардит може навіть призвести до раптової серцевої смерті.

Компанії-виробники вакцини відреагували

Тим часом виробник вакцини - американська фармкомпанія Pfizer - заявив, що дані про можливі побічні дії цієї вакцини регулярно і ретельно аналізуються. "Ми не спостерігали вищої кількості випадків міокардиту, ніж можна було б очікувати загалом серед населення", - йдеться в заяві компанії Pfizer. "Причинно-наслідковий зв'язок з вакцинацією не встановлено. На цей час немає доказів того, що існує ризик розвитку міокардиту, пов'язаний з вакциною BioNTech/Pfizer", - запевняють у фармкомпанії.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі

В одному з центрів вакцинації в Ізраїлі (архівне фото)

Так само німецький партнер американського фармвелетня - стартап BioNTech - запевнив, що перевірить інформацію з Ізраїлю щодо можливої побічної дії цього препарату. Згідно зі зробленою 28 квітня заявою одного зі співзасновників компанії BioNTech Угура Шахіна (Ugur Sahin), поки що "немає вказівок на збільшення числа випадків запалення серцевого м'яза", цитує інформагенція Reuters. За словами науковця, наявні дані з США та Німеччини не підтверджують появи такої побічної дії.

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Той факт, що останнім часом найбільше даних про ефективність і можливі побічні дії вакцини BioNTech/Pfizer надходить передовсім з Ізраїлю, пов'язаний з особливостями ізраїльської стратегії вакцинації. Ізраїлю вдалося отримати велику кількість потрібної вакцини від коронавірусу раніше від решти країн не тільки тому, що він заплатив за вакцину значно більше, ніж, скажімо, ЄС, а також через те, що держава перебрала на себе відповідальність за вакцину. 

Крім того, Ізраїль надає компанії Pfizer щотижневі анонімні дані про інфекції та вакцинації, а також окремі демографічні дані пацієнтів, як-от вік і стать. Таким чином, завдяки діджиталізованій системі охорони здоров'я в Ізраїлі фармацевтичні компанії не тільки напрочуд швидко і надійно отримують потрібні їм дані, але, перш за все, отримують набагато більше даних, ніж у разі будь-якого іншого дослідження. А це - безцінне джерело інформації для фармацевтичних компаній.

Американський і німецький виробники цієї вакцини погодилися поставляти Ізраїлю вакцину, допоки в країні не буде досягнуто показника колективного імунітету, тобто коли 95 відсотків населення матиме імунітет від коронавірусу. Поки що в Ізраїлі вакцинують лише цією вакциною.

Успіх кампанії вакцинації

Власне, успіх ізраїльської кампанії вакцинації вже очевидний: якщо на початку року тижневий показник нових випадків зараження коронавірусом становив близько 600 на 100 тисяч жителів, то зараз цей показник - 11 випадків на 100 тисяч.

Щодо можливого зв'язку між щепленням цією вакциною і запаленням сердечного м'яза, то тільки детальне розслідування зможе прояснити ситуацію.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer

Чи призводить вакцина BioNTech/Pfizer до міокардиту?

В Ізраїлі поки не підтвердили очевидного зв'язку між вакциною BioNTech/Pfizer і запаленням серцевого м'яза.  

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