У світі використали вже понад мільярд доз вакцин від COVID-19

Від початку вакцинації проти COVID-19 у світі було використано понад мільярд доз вакцин від цієї хвороби. Як свідчать підрахунки інформаційного агентство AFP, що базуються на офіційних даних, станом на вечір суботи, 24 квітня, число зроблених щеплень у світі становило 1,003 мільярда.

При цьому, зазначає агентство, понад половину від цієї кількості припадає на три країни: США, Китай та Індію.

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Ізраїль - лідер за темпами вакцинації від коронавірусу

Водночас при перерахунку на кількість населення першість за швидкістю імунізації населення утримує Ізраїль. Згідно з розрахунками AFP, приблизно шестеро з десяти ізраїльтян вже отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Слідом йдуть Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), де хоча б одну дозу отримав понад 51 відсоток населення, Великобританія (49 відсотків) і США (42 відсотки).

У Європейському Союзі до цього часу зробили 128 мільйонів щеплень, вакцинацією охоплено в середньому 21 відсоток населення. При цьому лідером за темпами вакцинації є Мальта, де принаймні одне щеплення зробили вже 47 відсоткам населення. Слідом іде Угорщина із 37 відсотками охоплених вакцинацією. У Німеччині, згідно з даними Інститут імені Роберта Коха, цей показник становить 22,8 відсотка.

Як зазначає AFP, у 12 країнах світу кампанії з імунізації досі не почалися.

В Україні поки лише 527 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні, населення якої, за даними Держстату, близько 41,6 мільйона людей, станом на 25 квітня, як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, одну дозу вакцини отримали майже 527 тисяч осіб, що становить 1,27 відсотка від загальної кількості населення. Дві дози вакцини вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями вакциною CoviShiled до 90 днів.

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