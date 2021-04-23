 У світі використали вже понад мільярд доз вакцин від COVID-19 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 25.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

У світі використали вже понад мільярд доз вакцин від COVID-19

Близько чотирьох місяців тому в країнах світу розпочалися перші кампанії з вакцинації від коронавірусу. Відтоді зробили вже понад мільярд щеплень.

Жінка отримує щеплення від коронавірусу у лікарні Нью-Делі в Індії

Жінка отримує щеплення від коронавірусу у лікарні Нью-Делі в Індії

Від початку вакцинації проти COVID-19 у світі було використано понад мільярд доз вакцин від цієї хвороби. Як свідчать підрахунки інформаційного агентство AFP, що базуються на офіційних даних, станом на вечір суботи, 24 квітня, число зроблених щеплень у світі становило 1,003 мільярда. 

При цьому, зазначає агентство, понад половину від цієї кількості припадає на три країни: США, Китай та Індію.

Читайте також: COVІD-19 - чотири міфи про вакцини від коронавірусу

Ізраїль - лідер за темпами вакцинації від коронавірусу

Водночас при перерахунку на кількість населення першість за швидкістю імунізації населення утримує Ізраїль. Згідно з розрахунками AFP, приблизно шестеро з десяти ізраїльтян вже отримали дві дози вакцини від COVID-19.

Слідом йдуть Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), де хоча б одну дозу отримав понад 51 відсоток населення, Великобританія (49 відсотків) і США (42 відсотки).

У Європейському Союзі до цього часу зробили 128 мільйонів щеплень, вакцинацією охоплено в середньому 21 відсоток населення. При цьому лідером за темпами вакцинації є Мальта, де принаймні одне щеплення зробили вже 47 відсоткам населення. Слідом іде Угорщина із 37 відсотками охоплених вакцинацією. У Німеччині, згідно з даними Інститут імені Роберта Коха, цей показник становить 22,8 відсотка.

Як зазначає AFP, у 12 країнах світу кампанії з імунізації досі не почалися.

В Україні поки лише 527 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні, населення якої, за даними Держстату, близько 41,6 мільйона людей, станом на 25 квітня, як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, одну дозу вакцини отримали майже 527 тисяч осіб, що становить 1,27 відсотка від загальної кількості населення. Дві дози вакцини вакцини отримали лише п'ятеро людей, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями вакциною CoviShiled до 90 днів. 

Читайте також: Україна до літа має отримати через COVAX понад 2,3 мільйона доз вакцин

Дивитись відео 01:45

Сербія запрошує іноземців на безкоштовне щеплення (31.03.2021)

Аудіо й відео до теми

Фейкові довідки про "ковід": як в Україні підробляють тести на коронавірус (09.04.2021)  

Також за темою

Coronavirus | Illustration zum chinesischen Impfstoff Sinovac

Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов 23.04.2021

У перших числах травня до України має надійти наступна партія в 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Republik Moldau Ankunft von Impfstoffen über die Covax-Initiative in Chisinau

Україна до літа має отримати через COVAX понад 2,3 мільйона доз вакцин 24.04.2021

За словами Віктора Ляшка, у травні через механізм COVAX очікується постачання в Україну ще близько 1,9 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Pfizer-BioNTech Covid-19 Impfdose

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо 08.04.2021

Україна домовилась про поставку 10 мільйонів доз вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer. Як працює цей препарат, наскільки він ефективний і які у нього побічні ефекти?

Реклама

Докладно

Жінка отримує щеплення від коронавірусу у лікарні Нью-Делі в Індії

У світі використали понад мільярд доз вакцин від COVID-19

Близько чотирьох місяців тому у світі почалася вакцинація від коронавірусу. Відтоді зробили вже понад мільярд щеплень.  

Президент США Джо Байден

Байден вбачає економічний потенціал у захисті клімату

Боротьба зі змінами клімату допоможе створити мільйони робочих місць, переконаний президент США Джо Байден.  