 200 мільйонів вакцинованих за 100 днів: Байден назвав свою нову мету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2021

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200 мільйонів вакцинованих за 100 днів: Байден назвав свою нову мету

Джо Байден хоче, щоб в США зробили 200 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів його президентства.

200 мільйонів вакцинованих: Байден назвав свою нову мету

200 мільйонів вакцинованих: Байден назвав свою нову мету

Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, заявив, що поставив за мету, щоб в країні зробили 200 мільйонів вакцинацій від коронавірусу за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави.

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"8 грудня я повідомив, що сподіваюся, що людям зроблять 100 мільйонів щеплень за перші сто днів мого президентства. Ми досягли цієї мети минулого тижня, на 42 дні раніше терміну", - заявив Байден під час своєї першої пресконференції в Білому домі з того часу, як він став президентом, передає агентство dpa.

"Сьогодні я ставлю перед собою другу мету. Вона полягає в тому, щоб до моїх 100 днів ввести людям 200 мільйонів доз", - повідомив президент США.

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Як відомо, після повільного старту кампанія вакцинації в США швидко прискорилася. На темпи вплинув вихід на ринок США третьої вакцини дозволеної до використання вакцини Johnson & Johnson, яка складається з однієї дози.

В даний час в США щодня вакцинують від двох до трьох мільйонів осіб. Країна належить до тих, які постраждали від пандемії COVID-19 найбільше у світі. Там зафіксовано як найбільше заражень (понад 125 мільйонів), так і найбільше смертей внаслідок хвороби (понад 558 тисяч).

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