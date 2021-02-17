У США від коронавірусу померли пів мільйона людей

Кількість жертв коронавірусу у США в понеділок, 22 лютого, перевищила 500 тисяч людей. Це - найвищий показник смертності від коронавірусу серед країн світу. Він складає 20 відсотків з майже 2,5 мільйона усіх офіційно зафіксованих у світі випадків смерті від наслідків, спричинених коронавірусом. Ця кількість жертв перевищує число американців, загиблих в обох світових війнах та у війні у В'єтнамі разом узятих.

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Реакція Джо Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що кількість загиблих є "по-справжньому похмурою і жахливою віхою". Він закликав людей протистояти сприйняттю "кожного людського життя як статистичної одиниці".

"Як нація, ми не можемо змиритися з такою жорстокою долею. Нам необхідно протистояти почуттям байдужості і жалю попри те, що ми вже так довго боремося з пандемією", - сказав Байден під час свого виступу.

Він закликав усіх американців пам'ятати тих, "кого ми втратили, і тих, кого померлі залишили". "Я прошу бути активними, залишатися пильними, дотримуватися фізичної дистанції, носити маски і робити щеплення", - закликав президент США.

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Пам'ять про померлих

Того ж дня церковні дзвони в Національному соборі у Вашингтоні пробили 500 ударів, які символізували 500 тисяч людей, які втратили свої життя через коронавірус. Також на сходах Білого дому запалили 500 свічок, а військовий орекстр зіграв християнський гімн "Чудова ласка" (Amazing Grace).

Крім того, Байден наказав опустити наполовину прапори на всіх федеральних і військових установах до 26 лютого.

Кількість інфікувань у США зменшується

За останні кілька тижнів кількість нових випадків інфікування та смертей у США впала. 21 січня в середньому за семиденний період фіксувалося щодня понад 4000 смертельних випадків, а 21 лютого цей середній показник становив вже 1890 смертей.

Між тим у США вже вакцинували выд коронавірусу 64,2 мільйона людей. Однак, Університет Вашингтона прогнозує ще 90 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом, у США до червня попри зменшення випадків смерті та інфікувань.

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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу У AstraZeneca - "оксфордська вакцина" Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу "Спутник V": найперша реєстрація У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sinovac: тихий конкурент з Китаю Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу CureVac: принтер для вакцин від Tesla Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Johnson&Johnson: достатньо однієї дози Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen. Автор: Андрій Гурков

