Пандемія COVID-19: у ФРН понад 60 тисяч летальних випадків

Кількість летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом в Німеччини перетнула позначку у 60 тисяч. Як повідомив Інститут Роберта Коха у п'ятницю 5 лютого, протягом минулої доби в країні було зареєстровано 855 смертей, і таким чином загальне число померлих, у яких був виявлений коронавірус, сягнуло 60597.

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При цьому у Німецькому фонді захисту пацієнтів зауважили, що кількість людей, які померли від COVID-19 в Німеччині у 2021 році, відповідає загальному числу летальних випадків від коронавірусу, зареєстрованих протягом 2020 року.

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Так, тільки протягом останніх шести тижнів в Німеччині зареєстровано понад 30 тисяч смертей від коронавірусу, заявив очільник фонду Ойґен Бриш (Eugen Brysch). "Таким чином за короткий проміжок часу кількість померлих від COVID-19 подвоїлась і сягнула 60 тисяч", - сказав Бриш. Водночас від початку 2021 року кількість нових заражень на дві третини скоротилась.

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Бриш пояснив, що 90 відсотків померлих від коронавірусу - люди, старші 70 років. Однак ця група становить лише 15 відсотків від усіх заражених повнолітніх. Бриш також наголосив, що більшість жертв пандемії були мешканцями будинків для літніх людей, хоча 26 грудня саме в цих установах стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Зважаючи на ці дані, Бриш вимагає від уряду та Інститут Роберта Коха досліджень зв'язку чи його відсутності між кількістю померлих та вакцинацією.

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