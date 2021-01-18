Вакцинація від COVID-19: чому не всі європейці хочуть робити щеплення

У Євросоюзі та Великобританії уже кілька тижнів триває кампанія вакцинації населення від коронавірусу, утім, багато європейців досі ставляться до щеплень обережно. Приміром, у Німеччині, за даними соцопитувань, зробити щеплення вакциною BioNTech/Pfizer готове поки що трохи більше половини населення. В інших західноєвропейських країнах ставлення до вакцинації різне: від обережного скептицизму до схвалення.

Противники вакцинації у Франції

Скептицизм щодо вакцинації від COVID-19 особливо поширений у Франції. Численні опитування громадської думки демонструють, що лише 40 відсотків французів готові зробити щеплення від коронавірусу. Нерозторопність уряду, за оцінками опозиції та провідних асоціацій лікарів, лише погіршує ситуацію.

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Якщо в Німеччині вже за перший тиждень після початку вакцинації було зроблено 200 тисяч щеплень, у Франції вакцину отримали лише кілька тисяч людей. Скільки саме - не дуже зрозуміло, адже офіційних даних мало, та й центри вакцинації є не всюди. Крім того, неодноразово виникали проблеми з комунікацією: влада не одразу могла домовитись, кого варто вакцинувати першочергово.

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Критики влади побоюються, що кампанія вакцинації стане черговим провалом у боротьбі з коронавірусом у Франції. Навесні в цій країні не вистачало масок та захисного одягу, зокрема й для медперсоналу в клініках, а восени лабораторії для проведення тестів виявилися перевантаженими.

Більшість британців готові зробити щеплення

У Великобританії, на відміну від Франції, набагато менше сумніваються у необхідності вакцинації від коронавірусу. Зробити щеплення, як свідчать опитування журналу Der Spiegel, хочуть дві третини населення країни. Таблоїди навіть назвали 8 грудня - день, коли британцям почали робити щеплення препаратом BioNTech/Pfizer, - V-Day, за аналогією з Днем перемоги над нацистською Німеччиною 8 травня (Victory in Europe Day). V в даному разі означає вакцинацію.

Тим не менш, на острові більшає противників цієї вакцини. Газета The Guardian на початку цього тижня повідомила про кілька випадків, коли люди не хотіли вакцинуватися препаратом німецько-американського виробництва BioNTech/Pfizer та мали намір дочекатися "британського". Ідеться про вакцину, розроблену науковцями Оксфордського університету та шведсько-британським фармацевтичним концерном AstraZeneca. Уперше її використали на початку січня, однак у ЄС вона поки не дозволена до використання.

70 відсотків італійців хочуть щеплення

Італія успішно справляється з масовою вакцинацією. Станом на 12 січня, лише за два тижні після того, як країни ЄС почали вакцинувати своїх громадян від коронавірусу, в Італії щеплення зробили вже понад 718 тисячам людей - на той час більше, ніж у будь-якій іншій країні Євросоюзу.

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До того ж кампанія в Італії відрізняється особливим стилем. До лютого у всій країні мають відкритися 1500 центрів вакцинації, спроєктованих за ескізом зіркового міланського архітектора Стефано Боері. Центри являтимуть собою тимчасові павільйони з екологічних матеріалів із зображенням примули на даху. Квітка, що розпускається однією з перших ранньою весною, є символом італійської кампанії.

І в суспільстві, як свідчать опитування, немає великих побоювань щеплень, хоча противники вакцинації з руху No Vax і поширюють різноманітну хибну інформацію в соцмережах. Згідно з даними Kantar Group, найбільшої агенції маркетингових досліджень, майже 70 відсотків населення Італії хоче зробити щеплення. У Європі це найвищий показник.

Більшість жителів Австрії не готова до щеплення

В Австрії ставлення до вакцинації змінюється. Згідно з опитуванням Віденського університету, ще пізньої осені майже половина населення була готова зробити щеплення від коронавірусу. Натомість зараз кількість тих, хто загалом не проти вакцинації, скоротилася на третину. Водночас прямо про своє бажання зробити щеплення заявили лише 17 відсотків.

Уряд у Відні відхилив ідею обов'язкової вакцинації, яку обговорювали в інших країнах. У Німеччині, наприклад, її висунув прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). Тим не менш, в австрійських землях Штирія та Верхня Австрія все ж не виключають і такий варіант.

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Ці дискусії тривають на тлі кампанії безкоштовних тестів на виявлення коронавірусу, в якій участь, утім, бере набагато менше людей, ніж очікували. Про брак вакцин не йдеться: канцлер Австрії Себастіан Курц нещодавно оголосив, що в січні в країні доступно близько мільйона доз препаратів. Комісії з вакцинації в різних землях повинні тепер розподілити цю кількість доз. Експерти вважають, що це нелегке завдання, зокрема й через скептицизм населення.

Особливий шлях Швеції: чому шведи проти вакцини

Жителі Швеції стурбовані вакцинацією, і винувата в цьому ціла серія трагічних подій у минулому. 2009 року, коли лютував свинячий грип, у країні вакцинували п'ять мільйонів людей, тобто близько половини населення. Їм ввели препарат Pandemrix британської фармацевтичної компанії GlaxoSmithKline, але кампанія вакцинації перетворилася на катастрофу. Майже у 500 людей виникла нарколепсія - неврологічний розлад, за якого люди не можуть контролювати цикл неспання і сну.

Андерс Тегнелл - зараз головний епідеміолог країни та "винахідник особливого шведського шляху" - працював тоді в Національній раді охорони здоров'я та соціального забезпечення та був відповідальним за те, що зараз вважають одним із найбільших медичних скандалів в історії Швеції.

Недивно, що і щодо нової вакцини у жителів цієї країни є багато побоювань. Згідно з нещодавнім опитуванням інституту Novus у Стокгольмі, майже 60 відсотків шведів мають сильні перестороги щодо вакцинації чи не хочуть вакцинуватися від коронавірусу взагалі.

В Іспанії вітають вакцинацію від коронавірусу

Іспанія сильніше за інших постраждала від коронавірусу - з початку пандемії по всій країні виявили більше 2,2 мільйона заражень. Це більше, ніж у Німеччині, населення якої перевищує іспанське на 33 мільйони. Зокрема, з цієї причини іспанці ставляться позитивно до щеплень від COVID-19.

Згідно з новим дослідженням Іспанського фонду науки та технологій, майже 70 відсотків місцевих жителів хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Для громадян, які відмовляються робити щеплення від коронавірусу, влада Іспанії хоче створити спеціальний реєстр. Як повідомив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілья, реєстр не буде відкритим, однак дані з нього будуть доступними для "європейських партнерів".