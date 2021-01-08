Чи можуть вакциновані від COVID-19 заразити інших?

Вакцини від коронавірусу в багатьох країнах світу вже на ринку, щодня кількість людей, яким зробили щеплення від COVID-19, зростає. Але багато питань досі залишаються відкритими. Як довго діятиме захист, який надає вакцина? Наскільки щеплення допомагають скоротити чи навіть зупинити поширення вірусу серед населення? Чи можуть вакциновані заразитися і передавати вірус іншим?

Захист для себе, а інші?

Що можна стверджувати вже сьогодні, так це те, що щеплення захищають від коронавірусу тих, кому їх зробили. Якщо говорити про вакцини виробництва BioNTech/Pfizer та Moderna - єдині поки що допущені в ЄС, - то за наявними сьогодні даними вони забезпечують захист від коронавірусу на рівні до 95 відсотків. Це стосується всіх груп населення за віком та статтю. За даними досліджень, ті, хто не отримав щеплення, мають удев'ятеро вищий шанс захворіти, ніж вакциновані.

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За даними німецького Інституту Роберта Коха (RKI), який опікується у країні інфекційними захворюваннями, поки що незрозумілим залишається, чи можуть вакциновані передавати коронавірус, і якщо можуть, то наскільки активно. І поки відповіді на це питання немає, люди повинні дотримуватися усіх необхідних засобів захисту від коронавірусу навіть після щеплення, тобто дотримуватися соціальної дистанції та правил гігієни, а також носити маски, кажуть в інституті.

Імунітет

В ідеалі щеплення від коронавірусу захищає від самого факту зараження. Та поки що така дія допущених до використання в ЄС вакцин не доведена. Водночас це важливо, аби вірус не поширювався серед уже вакцинованих, що є важливим фактором появи так званого стадного (колективного) імунітету.

Вакцина від COVID-19 точно захищає від хвороби, але й чи від самого вірусу?

Аби зрозуміти, чи захищає вакцина від того, що людина інфікується коронавірусом в принципі, себто отримує так званий "стерилізуючий імунітет", до досліджень мають бути також залучені люди з безсимптомними зараженнями.

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У разі наявності стерилізуючого імунітету організм знешкоджує вірус ще до того, як він до нього потрапив. Якщо такий імунітет утворюється, люди не можуть передавати вірус іншим, адже не мають його в організмі. Однак досі незрозуміло, чи здатний організм людини виробити такий імунітет завдяки вакцині на основі матричної рибонуклеїдової кислоти (мРНК), до яких належать препарати BioNTech/Pfizer та Moderna. Поки що науковці кажуть, що це "ймовірно" або "можливо".

Натомість у випадку з так званим "функціональним імунітетом" ситуація інакша. Його ці вакцини забезпечити точно можуть. Однак, цей тип імунітету не захищає вакцинованого від самого факту зараження. Він лише захищає людину від того, що вона захворіє або ж важко переноситиме хворобу. А це означає, що теоретично принаймні деякі вакциновані можуть заразити інших, не хворіючи при цьому самі. Щоб знати це достеменно, потрібно дочекатись нових даних досліджень.

Вакцини проти інших хвороб

Стовідсоткового захисту від хвороби не гарантує жодна вакцина. Утім, щеплення проти деяких хвороб дають дуже близький до цього результат. Приміром, вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК) мають рівень ефективності від 93 до 99 відсотків. Натомість сезонні щеплення від грипу демонструють суттєво нижчі показники. Через те, що ці вакцини по-новому розробляються щороку і діють проти різних штамів грипу, рівень їхньої ефективності відрізняється з року в рік. Інститут Роберта Коха наводить дані для Німеччини. Ефективність вакцини від грипу сезону 2019/2020 оцінюють у 61-73 відсотки, залежно від того, про який штам вірусу йдеться. Натомість вакцина проти грипу сезону 2017/2018 мала показник ефективності лише 15 відсотків.

Ходити в масках потрібно і тим, кому вже зробили щеплення

Однак усе це - вакцини іншого типу, ніж мРНК-препарати, які в Німеччині зараз використовують для щеплень проти коронавірусу. Приміром, вакцина від грипу - це так звана "мертва" вакцина. Щеплення не викликає зараження грипом, тож віруси з вакцини не можуть передаватися іншим людям. Але бувають і "живі" вакцини, коли людям вколюють послаблені, але ще активні віруси. У такому разі протягом перших одного - двох тижнів після щеплення людина може передавати вірус іншим. Особливо ризик заразитися мають люди із дуже ослабленим імунітетом. Сюди належать, приміром, ті, кому зробили пересадку кісткового мозку, тому ці люди завжди перебувають у повній ізоляції від зовнішнього світу.

Усе або нічого

Багато хто думає, що вакцина або діє, або ні. Але це не так - між чорним і білим є багато відтінків. Це стосується і щеплень від COVID-19. І хто і коли досягає якого рівня захисту від коронавірус, достеменно ще невідомо.

Натомість достеменно відомо, що вакцини, які зараз використовують у ЄС, допомагають уникнути важкого перебігу хвороби. Але це не означає, що після щеплення можна жити і поводитися так, як до пандемії.

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