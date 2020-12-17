Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Мільйони людей в Україні та по всьому світу сподіваються найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу. Разом з тим, з вакцинацією пов'язані й різноманітні страхи та міфи, особливо перед можливими ризиками та побічними ефектами цих вакцин, адже їх розробляли та сертифіковували у рекордно стислі строки.

Тож які реакції організму може викликати вакцина? Які з них є нормальними? Відповіді на ці та інші запитання - в огляді DW.

Типові реакції на вакцину

Реакція на щеплення вакциною є нормальним явищем. Наприклад, на місці уколу може з'явитися почервоніння, припухлість або больова реакція. Втома, жар, головний біль та біль у тілі також можуть бути типовою реакцією організму в перші три дні.

Зазвичай подібні реакції є легкими і минають самі собою вже за кілька днів. До того ж, це засвідчує ефективність дії вакцини та реакцію на неї імунної системи, коли організм виробляє антитіла до інфекції, яку "імітує" вакцина.

Подібні типові реакції на щеплення спостерігаються і щодо більшості присутніх вже на ринку вакцин проти коронавірусу.

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Нетипові реакції організму

Окрім згаданих вже типових реакцій організму, в окремих випадках були зафіксовані й нетипові реакції на введення вакцини в організм. Про них широко повідомляли у пресі. Серед таких реакцій анафілактичний шок. Утім, спеціалісти підкреслюють, що йдеться про виняткові випадки.

Загалом же Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Європейське агентство лікарських засобів (EMA) та американське Управління зі санітарного нагляду за продуктами та медикаментами (FDA) підтверджують безпечність уже сертифікованих вакцин. В іншому разі, препарат би не отримав сертифікації та дозвільних документів.

Деякі нові вакцини, так звані мРНК-вакцини, відрізняються від знайомих нам вакцин проти інших захворювань. Вони не містять послаблених або мертвих вірусів, а лише схему компонента збудника COVID-19.

Інші - це так звані векторні вакцини. Вони використовують нешкідливі аденовіруси (як-то віруси застуди, які вражають лише шимпанзе) у ролі транспортерів для введення поверхневого білка SARS-CoV-2, спайкового білка, щоби викликати імунну відповідь.

Вакцина від німецько-американських виробників BioNTech/Pfizer

На етапі отримання дозвільної документації жодних серйозних побічних ефектів у вакцини BNT162b2, розробленої німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармконцерном Pfizer, виявлено не було. Типові реакції на вакцинацію на кшталт втоми і головного болю були рідшими та слабшими у пацієнтів старшого віку.

Водночас із початком застосування мРНК-вакцини, у деяких пацієнтів було зафіксовано гостру алергічну реакцію, яка настала відразу після щеплення. Відомо про одного пацієнта у США та двох у Великобританії із реакцією анафілактичного шоку, який проявляється у вигляді почервоніння шкіри та задишки.

Про попередні хвороби або алергію на певні компоненти вакцини в цих пацієнтів лікарям не було відомо. Тому британське Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних препаратів (MHRA) виступило із попередженням до алергіків або пацієнтів, які раніше мали реакцію анафілактичного шоку, на цьому етапі утриматися від вакцинації.

Вакцина від американського виробника Moderna

Вакцина mRNA-1273 від американської компанії Moderna також є генною вакциною, подібною за принципом до препарату від BioNTech/Pfizer.

Під час клінічних випробовувань, учасники дослідження загалом добре переносили вакцину, зазначають розробники та регуляторні органи. Звичні реакції були легкими та нетривалими. Разом з тим, згідно з проміжним звітом незалежної групи спостереження, близько 10 відсотків вакцинованих mRNA-1273 відчули після щеплення втому.

Відомо, що у кількох пацієнтів проявилася алергічна реакція, а дуже мала кількість пацієнтів повідомила про параліч лицьового нерву. Однак досі точно невідомо, чи реакції пов'язані із якимось з компонентів вакцини. Спеціалісти не виключають, що побічні ефекти були викликані не мРНК, а наночастинками ліпідів, які слугують носіями мРНК, а згодом розщеплюються організмом.

Вакцина від британсько-шведських виробників AstraZeneca

Інцидент під час випробувань вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca привернув до себе увагу цілого світу, адже один пацієнт переніс запалення спинного мозку після отримання щеплення. Випробування ненадовго призупинили, а група незалежних експертів дійшла висновку, що запалення вочевидь не було пов'язано з вакцинацією.

Крім цього, були зафіксовані лише типові реакції, як-то біль на ділянці уколу, біль у м'язах, головний біль і втома. Так само, у пацієнтів старшої вікової групи реакції на вакцину були рідшими та легшими.

Вакцина від китайського виробника Sinovac Biotech

Китайська вакцина CoronaVac, яку закупила Україна, належить до так званих інактивованих. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус. Китайська вакцина дієва одразу проти кількох штамів коронавірусу SARS-CoV-2, стверджує виробник. Для вироблення імунітету необхідні, як і в усіх інших вакцинах від "ковіду", дві дози.

Наразі триває третя фаза клінічних випробувань: у Туреччині, Бразилії та Індонезії. Перші дві фази отримали схвальні відгуки авторитетного медичного видання The Lancet. У дослідженні, опублікованому у листопаді 2020 року, згадується лише про один випадок гострої гіперчутливої реакції із проявом кропив'янки.

Російська вакцина Sputnik V

Ще у серпні 2020 векторна вакцина Gam-COVID-Vac (Sputnik V) отримала дозвіл на застосування від російських органів, навіть перед тим, як була проведена третя фаза випробувань, яка передбачає тестування препарату на тисячах пацієнтів. Вакцина Sputnik V включає у себе два модифіковані аденовіруси (rAd26-S та rAd5-S).

У світі до вакцини, розробленої московським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробілогії імені Гамалеї ставляться зі серйозними застереженнями, адже в оприлюдненому досліджені виявили дублювання, що могло свідчити про маніпуляції.

Попри це, Sputnik V вже використовується не лише у Росії, але й в інших країнах: у Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Індії, Бразилії та Аргентині.

2 січня 2021 року міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявив журналістам, що до російських регіонів надійшло вже 1,5 мільйона доз вакцини, 800 тисяч осіб отримали щеплення.

Згідно з даними МОЗ РФ, досі спостерігалися лише типові реакції на вакцину, як-то головний біль або підвищення температури тіла. Згідно з даними аргентинських органів охорони здоров'я, у цій країні типові реакції були зафіксовані у 317 із 32013 вакцинованих російським препаратом пацієнтів.

Дані про серйозні побічні ефекти після вакцинації Sputnik V наразі відсутні. Все ж, недовіряють російській вакцині навіть російські лікарі. Згідно з опитуванням, проведеним за допомогою сервісу "Довідник лікаря", 52 відсотки з 3040 опитаних лікарів-спеціалістів заявили, що не готові проводити вакцинацію препаратом з Центру Гамалеї. 66 відсотків заявили, що немає достатньо даних щодо її ефективності, повідомляє інформагенція РБК.

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Зважуючи усі "за" і "проти"

Слід мати на увазі, що всі відомі ризики та побічні ефекти є віддзеркаленням спостережень останніх місяців. Про можливі довгострокові ефекти поки що нічого невідомо. Лише тривалі дослідження, які супроводжуватимуть вакцинацію по всьому світу, зможуть внести ясність у це питання.

У принципі, рішення завжди базується на аналізі ризиків і вигод, каже голова Інституту клінічної мікробіології, імунології та гігієни при університетській клініці Ерлангена і член Постійної комісії з вакцинації (STIKO) при Інституті Роберта Коха (RKI) Крістіан Богдан (Christian Bogdan).

У розмові з інформагенцією dpa, він запропонував таку формулу: шанси людини похилого віку померти від коронавірусної інфекції дорівнюють 20 відсоткам. Водночас ризик прояву гострої реакції на вакцину становить 1:50000 або навіть менше. "Я вважаю це прийнятним ризиком", - каже фахівець.

Наразі недостатньо даних щодо рідкісних, можливо гострих, побічних ефектів за умови наявності рідкісних попередніх захворювань, у певних груп ризику або алергіків. Про подібні побічні ефекти стане відомо тоді, коли якомога більше людей будуть вакциновані і після проведення тривалих спостережень. "Існує залишковий ризик. А про те, наскільки він високий, можна буде робити висновки у наступні місяці й роки", - каже Богдан.

Він не радить вакцинувати дітей, адже у них ризик померти від хвороб, пов'язаних із COVID-19, майже дорівнює нулю. Така ж порада, з міркувань обережності, стосується й вагітних жінок та матерів, що годують груддю.

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Водночас Американський центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) не виключає можливості щеплення мРНК-вакцинами вагітних чи годувальниць груддю після проходження медичного обстеження та консультацій із лікарями.