Російська вакцина "Спутник V": як кореспонденту DW робили друге щеплення від коронавірусу

Другу дозу вакцини "Спутник V" мені ввели через 21 день після першого щеплення. За цей час Росія, як і кілька західних країн, оголосила про початок масової вакцинації. З 21 грудня записатися на щеплення можуть і працівники ЗМІ. Моїм колегам департамент інформаційних технологій мерії Москви розіслав СМС-оповіщення про можливість вакцинації за умови "надання довідки з місця роботи".

Коли почнуть вакцинувати осіб, старших за 60 років?

А от людям, старшим за 60 років, поки що вакцинуватися заборонено. Про це під час прямої лінії 17 грудня нагадав і президент РФ Володимир Путін. "Ті вакцини, котрі сьогодні надходять в обіг, передбачені для громадян у певній віковій зоні. І до таких, як я, вакцини поки не дісталися", - сказав він.

Утім, як розповіли мені лікарі, люди за 60 активно беруть участь у випробуваннях російської вакцини. Чому масова вакцинація відбувається паралельно з незавершеними випробуваннями препарату, спитав я Олександра М'ясникова - головлікаря лікарні імені Жадкевича, де мені робили щеплення.

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Прямої відповіді на це питання лікар не дав, але пояснив, що людей похилого віку, вагітних жінок та тих, хто має хронічні захворювання на кшталт діабету, вакцинуватимуть тільки після завершення третьої фази випробувань, в яких беруть участь добровольці з цих груп. Сам М'ясников зробив щеплення ще в вересні, ставши одним з учасників випробування вакцини, хоча лікарю вже 57 років.

Вакцина "Спутник V"

Плацебо після вакцини не введуть

Весь час після першого щеплення я чесно заповнював щоденник в електронному додатку Check Covid-19. Ніяких ознак того, що його перевіряють, я не помітив. По телефону моїм станом ніхто з лікарів не цікавився, хоча в угоді на участь в дослідженні попереджають, що це можливо.

Похід до лікарні імені Жадкевича за другим компонентом вакцини нічим не відрізнявся від першого. У черзі переді мною були двоє людей. Минулого разу після вакцинації я зустрів в клініці п'ять жінок - всі вони працюють в дитячому будинку. Вони писали відмову від участі в дослідженні. Головний лікар Олександр М'ясников каже, що таких "відмовників" зараз багато. Це люди, які записалися на участь в дослідженні "Спутника V", але пізніше отримали можливість просто зробити щеплення - без ймовірності потрапити в групу плацебо.

Я зареєструвався. Комп'ютер, як мені пояснили, видав мені спеціальний номер - йому відповідає певна ампула з вакциною, яку перед щепленням дістають з холодильника. "Якщо в перший раз мені поставили вакцину, то вдруге теж буде вакцина, а не плацебо?" - цікавлюся у лікаря. "По ідеї, так", - коротко відповідає він.

Видимої реакції на другий укол немає

Перед уколом мені зробили ПЛР-тест, взявши мазки з носу та роту (на наступний день прийшло СМС, що коронавірус не виявлено). Вкололи на цей раз в інше плече. Після щеплення треба було провести півгодини в кімнаті відпочинку. За цей час я не відчув ніяких змін. Тиск теж був у нормі. Медсестра видала мені сертифікат, що підтверджує: мені вколото обидва компоненти вакцини - або плацебо.

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Приблизно через сім годин після першого щеплення в мене піднялася температура до 38,6 градуса. У телеграм-чаті "Результати вакцинації" чимало учасників третьої фази випробувань пишуть, що відчували неприємні відчуття після обох уколів. Я був готовий похворіти і після другого уколу, але нічого не відбулося.

У щоденнику в Check Covid-19 я написав, что ніяких симптомів у мене не було. Через три тижні піду здавати тест на антитіла до COVID-19. На 42-й день, за словами розробників, припадає пік імунної відповіді організму на вакцину.