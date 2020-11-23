МОЗ України затвердив план вакцинації населення від COVID-19

Затверджений чиновниками МОЗ України план імунізації від COVID-19 передбачає охоплення вакцинацією упродовж 2021-2022 років щонайменше 50 відсотків населення України.
Оперативний штаб міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив у вівторок, 22 грудня, план імунізації населення від COVID-19. Про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) Ігор Кузін. За його словами, документ розробили фахівці Центру громадського здоров'я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.
"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізовувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров'я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", - зазначив Ігор Кузін, слова якого наводяться у повідомленні на сайті ЦГЗ.
Він додав, що мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей.
Кузін запевнив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. "Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб", - зазначив очільник ЦГЗ.
Затвердженим планом передбачено чотири етапи вакцинації. У січні-квітні 2021 року планують робити щеплення "людям з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тим, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19". На другому етапі, який передбачено у квітні-червні 2021 року, мають вакцинувати людей з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, що надають медичні послуги.
Згідно із планом, у червні-вересні 2021 року зможуть зробити щеплення людям з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тим, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави. А на четвертому етапі - з вересня 2021-го по березень 2022 року - повинні вакцинувати людей "з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19".
Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації, зазначається у повідомленні ЦГЗ.
План оновлюватимуть що два тижні, аби він відповідав реальній ситуації. Зокрема, постійно оновлюватимуть ту частину плану, що стосується етапів розробки вакцин, кваліфікаційний та реєстраційний процедур, поставок вакцин.
Кузін заявив про готовність системи охорони здоров'я до отримання вакцини вже у першому кварталі 2021 року. За його словами "першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19".
Щодо тих українців, котрі проживають на непідконтрольній уряду частині України, для них вакцинація "також буде доступна - відповідна процедура буде затверджена окремим планом", запевнив очільник ЦГЗ.
У коментарі онлайн-виданню "Українська правда. Життя" Ігор Кузін зазначив, що Україна, найімовірніше, отримає вакцини виробництва компанії AstraZeneka. Це пов'язано зокрема й з тим, що зберігання вакцини цього виробника не потребує ультрахолодних установок для зберігання, а також з огляду на потужності окремих виробників вакцин. "Враховуючи виробничі потужності, є сподівання, що ми отримаємо вакцину від AstraZeneka. Але точну відповідь на те, вакцина якого виробника потрапить в Україну за програмою COVAX, ми зможемо отримати лише в січні 2021 року", - заявив чиновник.
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