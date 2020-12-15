 Кулеба обговорив з ВООЗ питання доступу України до вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2020

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Новини

Кулеба обговорив з ВООЗ питання доступу України до вакцини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з регіональним директором ВООЗ підтримку України у протидії COVID-19.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ЄРБ ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge) обговорили підтримку України у протидії пандемії COVID-19.

Як повідомляє у вівторок, 15 грудня, пресслужба МЗС України, темами зустрічі також стали доступ до ефективних, якісних та безпечних вакцин.

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"Оновлена дворічна програма про співпрацю між Європейським регіональним бюро ВООЗ та Україною відкриває нові можливості залучення міжнародної підтримки для подолання епідемії коронавірусу в нашій державі. Високо ціную, що бюро визначило реалізацію програми одним зі своїх пріоритетів і вже розпочало практичну роботу. Ми прагнемо максимально задіяти потенціал ВООЗ для профілактики, лікування та якнайшвидшої вакцинації населення від COVID-19", - зазначив Кулеба.

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У свою чергу, Клюґе запевнив, що ВООЗ тісно співпрацює з партнерами в Україні та за кордоном для ефективної протидії пандемії COVID-19, а також зміцнення української системи охорони здоров'я.

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Також Кулеба окремо звернув увагу представника ВООЗ на складну епідситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. "Росія як держава-окупант продовжує ухилятися від виконання своїх міжнародних зобов’язань в рамках Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення. Мешканці окупованих частин Донбасу та Криму не забезпечені належним медичним та соціальним захистом, що неприпустимо на тлі триваючої пандемії", - наголосив він. У цьому контексті сторони обговорили доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей.

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