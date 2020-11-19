Від COVID-19 в Європі кожні 17 секунд помирає одна людина

За останні два тижні кількість летальних випадків у зв'язку з COVID-19 зросла на 18 відсотків, заявив керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge), у четвер, 19 листопада. За його словами, протягом минулого тижня в Європі зареєстровано 29 тисяч смертей від коронавірусу, що означає, що кожні 17 секунд в регіоні від наслідків коронавірусної інфекції вмирає одна людина.

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Водночас представник ВООЗ зазначив, що завдяки дотриманню запроваджених у європейських країнах обмежень, протягом минулого тижня кількість заражень коронавірусом в Європі скоротилась. Ще два тижні тому протягом семи днів заражались понад два мільйони людей, протягом минулого тижня - близько 1,8 мільйона. У зв'язку з цим Клюґе припустив, що повного локдаунув Європі можна уникнути, якщо 95 відсотків людей носитимуть маски.

Системи охорони здоров'я на межі

Утім, Клюґе застеріг, що, зважаючи на зростання кількості заражень у цілому, системи охороних здоров'я європейських країн сягають межі своїх можливостей. Наприклад, у Франції нині відділення інтенсивної терапії заповнені на 95 відсотків, у Швейцарії - "вони заповнені повністю".

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За даними керівника Європейського регіонального бюро ВООЗ, 28 відсотків усіх зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі, а також 26 відсотків від загальної кількості летальних випадків від COVID-19 припадають на Європу. Так, у європейському регіоні, який нараховує понад 50 країн, за даними ВООЗ, від початку пандемії зареєстровано понад 15,7 мільйона випадків інфікувань та майже 355 тисяч летальних випадків від COVID-19.

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