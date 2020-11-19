Від COVID-19 в Європі кожні 17 секунд помирає одна людина

За останні два тижні кількість летальних випадків у зв'язку з COVID-19 зросла на 18 відсотків, заявив керівник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge), у четвер, 19 листопада. За його словами, протягом минулого тижня в Європі зареєстровано 29 тисяч смертей від коронавірусу, що означає, що кожні 17 секунд в регіоні від наслідків коронавірусної інфекції вмирає одна людина.
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Водночас представник ВООЗ зазначив, що завдяки дотриманню запроваджених у європейських країнах обмежень, протягом минулого тижня кількість заражень коронавірусом в Європі скоротилась. Ще два тижні тому протягом семи днів заражались понад два мільйони людей, протягом минулого тижня - близько 1,8 мільйона. У зв'язку з цим Клюґе припустив, що повного локдаунув Європі можна уникнути, якщо 95 відсотків людей носитимуть маски.
Системи охорони здоров'я на межі
Утім, Клюґе застеріг, що, зважаючи на зростання кількості заражень у цілому, системи охороних здоров'я європейських країн сягають межі своїх можливостей. Наприклад, у Франції нині відділення інтенсивної терапії заповнені на 95 відсотків, у Швейцарії - "вони заповнені повністю".
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За даними керівника Європейського регіонального бюро ВООЗ, 28 відсотків усіх зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі, а також 26 відсотків від загальної кількості летальних випадків від COVID-19 припадають на Європу. Так, у європейському регіоні, який нараховує понад 50 країн, за даними ВООЗ, від початку пандемії зареєстровано понад 15,7 мільйона випадків інфікувань та майже 355 тисяч летальних випадків від COVID-19.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Європу накрила друга хвиля коронавірусу
З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: м'який локдаун
На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс
М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу
Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"
Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків
Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня
У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину
Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті
У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Італія: обійми з батьками через пластикову штору
Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Данія: жертвами коронавірсу стали норки
Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021
Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.
Автор: Марина Барановська