 У ФРН поки відмовилися від посилення локдауну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Новини

У ФРН поки відмовилися від посилення локдауну

Наміри уряду ФРН посилити правила нинішнього "м'якого локдауну" не знайшли підтримки більшості керівників земельних урядів. Утім, наступного тижня канцлерка Анґела Меркель знову обговорить з ними ситуацію з пандемією.

Анґела Меркель

Анґела Меркель не отримала підтримки на перегляд норм нинішніх обмежень

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) повідомила, що пропозиції уряду щодо посилення норм нинішнього так званого "м'якого локдауну" не зустріли підтримки з боку більшості прем'єр-міністрів федеральних земель. Про це Меркель розповіла в понеділок, 16 листопада, за підсумками кількагодинної наради з керівниками земельних урядів щодо подальших дій з метою протидії пандемії COVID-19.

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За словами Меркель, більшість керівників урядів земель дотримувалися думки, що не слід вносити "проміжних змін" до правил нинішнього локдауну до часу завершення терміну його дії, тобто до кінця листопада. Водночас сама канцлерка запевнила, що вона має іншу думку щодо цього.

Заклик уникати контактів

Меркель зокрема наголосила, що з часу ухвалення рішення про запровадження нинішніх обмежень у Німеччині ситуація з подальшим поширенням інфекції покращилася, але зворотної тенденції не відбулося. Канцлекра зазначила, що й досі ще далеко до того, щоб повернутися до позначки в 50 нових заражень на 100 000 жителів протягом одного тижня.

На тлі цього громадянам потрібно й надалі дотримуватися обмежень і якомога більше уникати контактів, наголосила канцлерка. "Кожен контакт, який не відбувся, це добре", - зауважила вона. У середині наступного тижня Меркель і прем'єр-міністри земель планують обговорити ситуацію з коронавірусом, щоб ухвалити концепцію боротьби з епідемією, і, в разі необхідності, посилити обмеження.

Саме ухвалені наступного тижня норми будуть чинними аж до кінця поточного року, зазначила Меркель. За її словами, такі кроки мають уможливити те, щоб населення мало "можливість планувати", але для цього потрібно взятися за вирішення "чималої кількості проблем", цитує інформагенція AFP.

Що пропонував уряд

Раніше німецькі ЗМІ цитували проєкт рішення, який був винесений на обговорення під час наради Меркель з прем'єрами федеральних земель. У документі, зокрема, жителів мали закликати повністю відмовитися від приватних святкувань до Різдва. Також уряд пропонував законодавчо обмежити контакти між людьми. Зокрема, дітям і підліткам мали б дозволити у вільний час зустрічатися лише з одним "постійним другом", а дорослим - проводити зустрічі тільки з представниками одного "постійного дружнього домогосподарства".

Зустрічі на вулиці пропонувалося обмежити лише зустрічами із членами власного домогосподарства та максимум із двома людьми з іншого. Крім того, дітей усіх вікових категорій та вчителів мали б зобов'язати носити маски під час перебування на території шкіл, а також на заняттях. Серед інших пропозицій уряду - вимога до людей із легкими симптомами застуди, такими як кашель або нежить, ізолюватись і піти на карантин від п'яти до семи днів.

Нагадаємо, нинішні протиепідемічні обмеження, що діють у ФРН до кінця листопада, значно слабші за запровадженні навесні цього року, тож їх називають "м'яким локдауном".

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