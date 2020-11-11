 Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.11.2020

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Європа

Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

Про економічні наслідки локдауну писали та пишуть багато. Про психологічні - менше. Новий "Барометр депресій" демонструє, який вплив мав локдаун на психіку жителів Німеччини.

Хворі на депресію особливо відчули на собі наслідки пандемії

У Німеччині з 2 листопада запроваджений другий локдаун - м'який. Перший, у якому країна перебувала майже три місяці та під час дії якого були чинні більш жорсткі обмеження, не минув непомітно для здоров'я населення. Про це свідчать результати опитування, проведеного фахівцями Німецького фонду допомоги в боротьбі з депресією (Stiftung Deutsche Depressionshilfe).

Хто відчув на собі наслідки локдауну

Передусім наслідки відчули на собі люди, які вже мали проблеми із психікою. Кожен другий пацієнт, який страждає на депресію, зіштовхнувся з серйозними обмеженнями в доступі до терапії, яка необхідна для лікування його захворювання: під час першого локдауну було важко потрапити до лікаря, процедури переносилися, скасовувалися важливі консультації.

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Для невеликої групи пацієнтів альтернативою стали консультації телефоном та за допомогою відеозв'язку. Загалом популярність онлайн-форматів серед пацієнтів зросла.

Цьогоріч у Німеччині - особливо високий попит на психіатрів та психотерапевтів

Цьогоріч у Німеччині - особливо високий попит на психіатрів та психотерапевтів

Такі основні висновки нової доповіді про депресії Німецького фонду допомоги в боротьбі з депресією, який уже четвертий рік поспіль публікує масштабне дослідження під назвою Deutschland Barometer Depression. 2020 року фахівці зосередили свою увагу на впливі пандемії COVID-19 на психічний стан людей. У репрезентативному опитування взяли участь більше п'яти тисяч людей віком від 18 до 69 років.

Самоізоляція та конфлікти

Актуальний "Барометр депресій", який був представлений публіці у вівторок, 10 листопада, в Лейпцигу, констатує: пандемія у свідомості багатьох німців пов'язана з додатковим навантаженням на їхню психіку. 42 відсотки населення відчували страх у зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу. Серед людей, які страждають на депресію, таких було трохи більше: 43 відсотки.

80 відсотків респондентів, які страждають на депресію, зізналися в тому, що обмежувальні заходи, запроваджені під час першого локдауну, стали для їхньої психіки додатковим навантаженням. Приміром, їм набагато більше, ніж загалом населенню, не вистачало чіткого розпорядку дня. І майже половина опитаних, які страждають на депресію, заявила про те, що часто проводили час удень в ліжку. Перебуваючи в самоізоляції, вони набагато частіше стикалися з конфліктними ситуаціями вдома: понад третина заявила про це в межах репрезентативного опитування. І майже 90 відсотків респондентів частіше, ніж зазвичай, "копирсалися в собі".

Новий локдаун - нові негативні наслідки

За даними Німецького фонду допомоги в боротьбі з депресією, в Німеччині на депресію страждають понад п'ять мільйонів людей. І в тому, що новий локдаун для людей, які страждають на депресію, буде відчутнішим за перший, психіатр Ульріх Геґерль (Ulrich Hegerl), голова фонду, не сумнівається.

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За його словами, "для людей, які страждають на депресію, самоізоляція в чотирьох стінах на час м'якого локдауну знову призведе до багатьох негативних наслідків". "І це мене дуже бентежить", - сказав Ульріх Геґерль в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Адже альтернативні онлайн- та відеоконсультації підходять для роботи лише з вузькою аудиторією. Далеко не всі пацієнти готові до переходу на спілкування телефоном чи через відеозв'язок. 85 відсотків ніколи не користувалися послугами лікаря телефоном чи за допомогою відеозв'язку.

Для декого в Німеччині навіть м'який локдаун - забагато

Для декого в Німеччині навіть "м'який" локдаун - забагато

Під час першого локдауну, який у Німеччині був набагато м'якшим, ніж у багатьох інших європейських країнах, серед німців збільшився інтерес до прогулянок на свіжому повітрі та катанню на велосипеді. Можливо, тому психологи включили до актуального опитування запитання про те, наскільки інтенсивно люди 2020 року відчули прихід весни. Майже 60 відсотків респондентів відповіли, що набагато більш свідомо сприйняли зміну пір року.

І ще один результат дослідження: абсолютна більшість опитаних переконана, що депресія може торкнутися кожного.

  • Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

    Берлін. Осінні настрої

    Тірґартен

    Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

  • Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її Золотою Ельзою. Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

    Берлін. Осінні настрої

    Золота Ельза

    Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її "Золотою Ельзою". Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

  • Мистецькі скарби є звичайно головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

    Берлін. Осінні настрої

    Музейний острів

    Мистецькі скарби є, звичайно, головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

  • Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, можна побачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

    Берлін. Осінні настрої

    Лустґартен

    Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, часто можна бачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

  • Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на фарби раму з покрову сусіднього Тірґартена.

    Берлін. Осінні настрої

    Потсдамська площа

    Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на кольори раму з покрову сусіднього Тірґартена.

  • Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

    Берлін. Осінні настрої

    Урядовий квартал

    Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

  • Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

    Берлін. Осінні настрої

    Будівля Рейхстагу

    Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

  • Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Берлін. Осінні настрої

    Бранденбурзькі ворота

    Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Автор: Луїза Вольф


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Докладно

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Коронавірус відбився на психіці жителів Німеччини

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